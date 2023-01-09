Общество

Четверть опрошенных волгоградцев высказались за продление праздников

Общество 09.01.2023 08:17
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09.01.2023 08:17



В первый рабочий день после новогодних праздников, 9 января стала известно, что почти четверть опрошенных волгоградцев хотят, чтобы выходных и праздников было еще больше. Такие данные по результатам проведенного опроса приводит hh.ru, сообщает ИА «Высота 102». 

При этом больше половины работающих жителей Волгоградской области (53%) считают, что сейчас официальных выходных и праздничных дней вполне достаточно. 

9% опрошенных уверены, что праздников и выходных и так слишком много и должно быть меньше (по этому показателю Волгоградская область занимает 2-е место среди регионов страны, уступая лишь Воронежской области – там такого же мнения придерживаются 10% сотрудников, в целом по России – 4%). 

Остальные 15% волгоградцев заявили, что им все равно, так как они работают по сменному графику.

Чаще всего за увеличение количества праздничных и выходных дней выступают представители профессиональных сфер «Наука, образование» (45%), «Юристы» (43%), «Закупки» (41%) и «Маркетинг, реклама, PR» (41%). 

За сокращение  официальных выходных наиболее активно выступают в сферах «Рабочий персонал» (9%), «ИТ, интернет» (7%) и «Производство, сельское хозяйство» (6%).

Выяснилось также, что мужчины в два раза чаще женщин считают, что выходных должно быть меньше. Причем, чем старше сотрудник, тем больше он желает сокращения выходных дней. 


Любопытно, что мужчины в два раза чаще женщин считают, что выходных дней должно быть меньше – 6% против 3%. Кроме того, чем старше сотрудник, тем выше вероятность, что он будет выступать за сокращение количества выходных дней: если среди респондентов 18-24 лет такой точки зрения придерживаются лишь 1%, то среди респондентов старше 55 лет – уже 10%.
 

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