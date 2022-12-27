Общество

Два метра в час при слабом ветре: показываем, как возводят новый мост через ВДСК под Волгоградом

Общество 27.12.2022 14:16
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27.12.2022 14:16


На стройплощадке первого этапа обхода Волгограда в Светлоярском районе приступили к монтажу пролетов нового моста через Волго-Донской судоходный канал. Как происходит процесс монтажа многотонных конструкций, сколько человек и какая техника задействованы на объекте — в фото- и видеорепортаже ИА «Высота 102». 



Работа на площадке идет круглосуточно. Привезенные с завода многотонные детали соединяют друг с другом, как большой конструктор, используя сварку. Для монтажа уже собранных элементов мостового пролета используется гусеничный кран грузоподъемностью 400 тонн. Сборку же производят кранами, способными выдержать 135 и 55 тонн нагрузки. 



— Сейчас надвижкой пролетов заняты около 110 человек, — рассказывает руководитель проекта ООО «ТехСтройМост» Евгений Криницын. — Готовые элементы толкаем на другой берег через канал при помощи домкратов. Когда скорость ветра превышает 15 м/с мы должны по правилам остановить движение, но пока погода нам благоприятствует. 



По словам специалиста, работы на объекте ведутся непрерывно, но сама надвижка пролетов происходит только днем. 

— Максимальна скорость работ, которую позволяют наши  домкраты составляет пять метров в час, но мы двигаем примерно два метра в час с учетом поправок по мосту в плане, — отмечает Евгений Криницын. — В смену двигаем примерно 20-30 метров. 



Инженер уточняет, что всего необходимо надвинуть 250 метров. По его словам, к утру 27 декабря больше 60 метров пролета уже можно считать выполненными. Планируемые сроки завершения работ на этом участке — февраль 2023 года. После окончания надвижки специалисты приступят к следующей стадии строительства сооружения — устройству проезжей части.  


Известно, что к концу 2024 года планируется завершение первых двух этапов и запуск движения по этим участкам. Проектирование третьего этапа завершено, проект прошел государственную экспертизу. Четвертый этап подразумевает собой соединение саратовского и московского направлений. 


Напомним, что строительство обхода Волгограда одновременно ведется в эти дни в Городищенском и Светлоярском районах Волгоградской области. Здесь сходятся сразу несколько федеральных трасс: Р-22 «Каспий», А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной и Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.  


Реализации всех четырех этапов проекта позволит говорить о полноценной работе транспортного коридора «Север-Юг». Построенные объекты разгрузят транспортную схему Волгограда и перенаправят транзитные потоки. 

Фото и видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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