В Волгограде иномарка снесла кирпичную кладку у дома и перевернулась

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 9 декабря, примерно в 12.40 у частного дома по улице Хорошева перевернулся кроссовер Toyota. Иномарка снесла часть кирпичной кладки и опрокинулась на крышу.

— По предварительной информации, 72-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai двигался по улице Рионской, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 107 по улице Хорошева водитель не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Toyota RAV4 под управлением 78-летнего водителя. От удара автомобиль Toyota выехал на территорию двора частного домовладения, наехал на кирпичную кладку с последующим опрокидыванием.





Как добавили в региональном главке МВД, в результате аварии водитель иномарки Toyota с различными травмами госпитализирован в медучреждение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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