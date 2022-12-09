В Центральном районе Волгограда 51-летний житель Ставрополя накануне, 8 декабря, устроил массовое ДТП, управляя угнанным автомобилем службы такси. Перед этим, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейскими была организована погоня за нарушителем – на требования об остановке ставропольчанин не реагировал.





– На улице Коммунистической сотрудники Госавтоинспекции заметили странную траекторию движения Renault Logan. Экипаж ДПС принял решение о преследовании иномарки. Водитель требования об остановке проигнорировал и направился в сторону 7-й Гвардейской, создавая опасную ситуацию на дороге, – рассказали информагентству в пресс-службе ГУ МВД. – Возле дома №62 по улице Коммунистической водитель совершил наезд на пять машин, после чего был задержан.

Оформляя материалы, полицейские обратили внимание на то, что житель Ставрополя находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, мужчина не смог предоставить документ на автомобиль, поскольку не является его владельцем.

– Установлено, что незадолго до происшествия мужчина воспользовался услугами такси, водитель которого в пути следования остановился и вышел в магазин, не заглушив двигатель машины. Увидев, что ключ зажигания вставлен в замок, злоумышленник пересел с пассажирского места за руль и уехал, – сообщают в главке полиции. – Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.





Полицейские составили административные материалы по факту грубых нарушений ПДД. Суд, рассмотрев их, назначил нарушителю наказание в виде 10 суток административного ареста.

В настоящее время, по данным ГУ МВД России по Волгоградской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем». Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области