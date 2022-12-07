Учащиеся 59 школ ушли на карантин в Волгоградской области

В Волгоградской области еще одна школа ушла полностью на карантин в связи с высокой заболеваемостью среди детей ОРВИ. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в региональном комитете образования.

– Полностью по ОРВИ закрыта школа №2 в поселке городского типа Елань, – сообщили информагентству в ведомстве. – Частично ограничительные мероприятия введены в 59 общеобразовательных организациях.

Напомним, по сведениям Роспотребнадзора в Волгоградской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла за неделю на 23%. Из-за роста заболеваемости в регионе ранее уже закрыли на карантин школы в Быковском и Клетском районах.