Общество

Учащиеся 59 школ ушли на карантин в Волгоградской области

Общество 07.12.2022 16:27
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07.12.2022 16:27


В Волгоградской области еще одна школа ушла полностью на карантин в связи с высокой заболеваемостью среди детей ОРВИ. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в региональном комитете образования. 

– Полностью по ОРВИ закрыта школа №2 в поселке городского типа Елань, – сообщили информагентству в ведомстве. – Частично ограничительные мероприятия введены в 59 общеобразовательных организациях. 

Напомним, по сведениям Роспотребнадзора в Волгоградской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла за неделю на 23%.  Из-за роста заболеваемости в регионе ранее уже закрыли на карантин школы в Быковском и Клетском районах. 

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