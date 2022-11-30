Происшествия

В Волгограде спустя девять часов потушили пожар на складе

Происшествия 30.11.2022 14:06
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30.11.2022 14:06


В Волгограде пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области объявила о ликвидации пожара на складах в Кировском районе. На тушение, таким образом, пожарным потребовалось более девяти часов. 

– В 12.50 пожар в кирпичном здании на площади ликвидирован, – сообщили в ГУ МЧС. – Погибших и пострадавших нет. 

Уточняется, что на месте происшествия в настоящее время работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которым предстоит установить причину возгорания. При этом, напомним, в прокуратуре Волгоградской области уже сообщили предварительную причину ЧП. 

Тушили двухэтажный склад на улице Самарской более девяти часов – с 03.30. Для обеспечения необходимого количества воды пожарным пришлось устанавливать насосные станции на берегу Волги. По прибытии ночью к горящему складу сотрудники МЧС столкнулись с нехваткой воды. В случае, если бы ресурса было достаточно, заявляют в ведомстве, вероятнее всего, площадь возгорания была бы меньше. 

В Кировском районе уже побывали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. В жилом массиве отобраны пробы воздуха.  

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