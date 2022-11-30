В Волгограде спустя девять часов потушили пожар на складе

В Волгограде пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области объявила о ликвидации пожара на складах в Кировском районе. На тушение, таким образом, пожарным потребовалось более девяти часов.

– В 12.50 пожар в кирпичном здании на площади ликвидирован, – сообщили в ГУ МЧС. – Погибших и пострадавших нет.

Уточняется, что на месте происшествия в настоящее время работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которым предстоит установить причину возгорания. При этом, напомним, в прокуратуре Волгоградской области уже сообщили предварительную причину ЧП.

Тушили двухэтажный склад на улице Самарской более девяти часов – с 03.30. Для обеспечения необходимого количества воды пожарным пришлось устанавливать насосные станции на берегу Волги. По прибытии ночью к горящему складу сотрудники МЧС столкнулись с нехваткой воды. В случае, если бы ресурса было достаточно, заявляют в ведомстве, вероятнее всего, площадь возгорания была бы меньше.

В Кировском районе уже побывали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. В жилом массиве отобраны пробы воздуха.