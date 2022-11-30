Расследования

Стала известна предварительная причина пожара на складе в Волгограде

Расследования 30.11.2022 12:20
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30.11.2022 12:20



Причиной возгорания на складе в Кировском районе Волгограда, по предварительным данным, стало воспламенение пластиковой крошки. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
-  Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту возгорания складских помещений, расположенных по адресу: г. Волгоград, ул. Самарская, 1 г. По предварительным данным, причиной возгорания стало воспламенение пластиковой крошки, - сказала Черединина.
На место происшествия выехал прокурор Кировского района Дмитрий Васютенко.



По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Напомним, что сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера МЧС в 03.30. Уже через час – в 4.55 – был объявлен второй ранг пожара, к 07.50 площадь пожара составила 1500 кв.м. 
В 10:15 объявлена локализация. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / прокуратура Волгоградской области

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