Стала известна предварительная причина пожара на складе в Волгограде









Причиной возгорания на складе в Кировском районе Волгограда, по предварительным данным, стало воспламенение пластиковой крошки. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

- Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту возгорания складских помещений, расположенных по адресу: г. Волгоград, ул. Самарская, 1 г. По предварительным данным, причиной возгорания стало воспламенение пластиковой крошки, - сказала Черединина.

На место происшествия выехал прокурор Кировского района Дмитрий Васютенко.













По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера МЧС в 03.30. Уже через час – в 4.55 – был объявлен второй ранг пожара, к 07.50 площадь пожара составила 1500 кв.м.

В 10:15 объявлена локализация . Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / прокуратура Волгоградской области



