Стала известна предварительная причина пожара на складе в Волгограде

Расследования 30.11.2022 12:20
0
30.11.2022 12:20
Причиной возгорания на складе в Кировском районе Волгограда, по предварительным данным, стало воспламенение пластиковой крошки. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
- Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту возгорания складских помещений, расположенных по адресу: г. Волгоград, ул. Самарская, 1 г. По предварительным данным, причиной возгорания стало воспламенение пластиковой крошки, - сказала Черединина.
На место происшествия выехал прокурор Кировского района Дмитрий Васютенко.
По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Напомним, что сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера МЧС в 03.30. Уже через час – в 4.55 – был объявлен второй ранг пожара, к 07.50 площадь пожара составила 1500 кв.м.
В 10:15 объявлена локализация. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / прокуратура Волгоградской области
В Ростовской области задержан 19-летний курьер телефонных мошенников за обман трех волгоградок30.11.2022 11:42
Расследования 30.11.2022 11:42
Чужого не надо: в Волгограде ответили на замечание Соловьева по экипировке призывников29.11.2022 18:15
Расследования 29.11.2022 18:15
Под Волгоградом осудили разбойницу, избившую пенсионерку железной кружкой29.11.2022 12:31
Расследования 29.11.2022 12:31
В Волгограде бизнесмена обвинили в гибели подростка на турбазе «Березовые дали»29.11.2022 11:44
Расследования 29.11.2022 11:44
В Волгограде осудили водителя из Чечни, сбившего насмерть бабушку и внука28.11.2022 19:54
Расследования 28.11.2022 19:54
Под Волгоградом раскрыли зверское убийство мужчины с мечом28.11.2022 11:58
Расследования 28.11.2022 11:58
Депутаты Волжской гордумы согласовали передачу уличного освещения концессионеру из Волгограда28.11.2022 10:48
Расследования 28.11.2022 10:48
«Изменили мои показания»: обвиненный в смерти пациентки от COVID-19 волгоградский врач обжалует приговор25.11.2022 15:11
Расследования 25.11.2022 15:11
Оперативниками МВД задержан 18-летний житель Городища25.11.2022 12:58
Расследования 25.11.2022 12:58
Прокуратура Волгограда проверит расходование средств на ремонт Аллеи Героев24.11.2022 15:59
Расследования 24.11.2022 15:59
Рецидивиста осудили за разбой с пистолетом и электрошокером в «Золотом Ларце» под Волгоградом24.11.2022 11:34
Расследования 24.11.2022 11:34
Культурный шок: в Волгограде выкидывали бюджетные деньги на спектакли без зрителей24.11.2022 07:16
Расследования 24.11.2022 07:16
Фермеров и 500 единиц техники привели в готовность на случай непогоды23.11.2022 17:14
Расследования 23.11.2022 17:14
Дело в отношении сотрудника МЧС передано следователям СКР в Волгограде23.11.2022 14:12
Расследования 23.11.2022 14:12
Депутат ГД Савченко спрогнозировал укрепление отношений между Волгоградской областью и Ираном23.11.2022 13:54
Расследования 23.11.2022 13:54