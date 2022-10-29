







«Ротор» в выездном матче 15-го тура первенства второй лиги одержал важную победу над «Машуком-КМВ». Встреча завершилась со счётом 1:0. в пользу сине-голубых, сообщает ИА «Высота 102».





Обе команды подходили к очному поединку, находясь на разных полюсах турнирной таблицы. Волгоградцы занимали третье место и победа нужна была им, чтобы приблизиться к лидерам - «Черноморцу» и «Чайке». От обеих команд «Ротор» отставал перед этим туром на 6 очков. Пятигорцы, в свою очередь, шли на 11-ом месте в таблице.





Тем не менее, первый тайм оказался тяжелым для гостей. На 14-й минуте полузащитник волгоградской команды Кирилл Родионов, находясь на углу штрафной площади, обыграл вышедшего далеко из вратарской голкипера и выполнил удар в створ, но с пустых ворот мяч выбил защитник хозяев. На 27-ой минуте «Машук» мог воспользоваться ошибкой в обороне соперника, когда их футболист, оказавшись в районе 12 метров от ворот, получил возможность открыть счёт в матче, но удар пришёлся выше цели.







На 30-ой минуте пятигорцы получили право на угловой и разыграли его. После подачи своего партнёра по команде другой игрок "Машука" нанёс опасный выстрел в створ ворот, но на месте оказался голкипер «Ротора» Иван Литвинок, который проводил всего лишь вторую встречу в этом сезоне в основном составе. Под конец тайма одноклубники вывели нападающего сине-голубых Артёма Максименко на ударную позицию, но тот не смог технично пробить и мяч улетел далеко выше ворот.





Второй тайм начался с аналогичного эпизода. Максименко снова ворвался в штрафную с игровым снарядом, но в очередной раз не сумел исполнить опасный удар. В середине второй половины игры хозяева убежали в опасную контратаку и футболист соперника волгоградцев получил возможность выйти на ударную позицию, чем он и воспользовался. Переиграв защитника гостей, игрок "Машука" опасно выстрелил, но мяч после удара пролетел рядом с воротами.







Все основные события матча развернулись в концовке поединка. На 72-ой минуте главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов выпустил на замену полузащитника Ризвана Ахмедханова, который на 88-ой минуте получил передачу от Данилы Пелиха и уверенно отправил игровой снаряд в нижний угол ворот «Машука». Здесь голкипер уже оказался бессилен что-либо сделать. Тренерский штаб "Ротора" на скамейке бурно отпраздновал долгожданный гол вместе с командой.







На 96-й минуте хозяева получили отличную возможность уйти от поражения. Они разыграли угловой, в ходе которого сине-голубые позволили пробить по своим воротам футболисту «Машука», но очень важное спасение своего клуба совершил Иван Литвенок, который в падении и ценой небольшого повреждения смог ликвидировать угрозу от пропущенного гола.





Таким образом, "Ротор" закрепился на третьем месте и продолжает конкурировать с двумя лидерами чемпионата.







Иван Тюгаев