Администрация взяла на карандаш обморозившиеся УК Волгограда

В Волгограде жильцы десятков домов остаются без отопления в квартирах. По сообщению читателей ИА «Высота 102», управляющие компании никак не реагируют на их жалобы даже на пятый день после старта отопительного сезона. На «горячих линиях» волгоградцам и вовсе советуют сменить УК и не мучиться.

Отметим, что жители Волгограда все как один уверены в том, что холод в квартирах – вина обслуживающих дома управляющих организаций и приводят типичные примеры:

– Дзержинский район, улица Михаила Паникахи, УК «Комфортный дом». Отопление дали во всём доме, не работает два стояка, с которых нужно сбросить воздух. Но работники УК доводят жителей до нервного срыва своим хамством и отговорками. Аварийная служба этой УК постоянно отвечает, что на аварии. В прошлом году эти мучения длились до 28 ноября. На жалобу в жилищную инспекцию, отправленную в начале декабря 2021 года, ответили только в сентябре 2022 года, а платим за отопление по повышенному коэффициенту. Естественно, перерасчет никто не делает.

Дозвониться по телефонам, опубликованным Госжилнадзором, жители Волгограда в большинстве своем не могут и сегодня. Те же, кому это удалось, получают не тот эффект, которого ожидали.

– Дозвонились на телефон «горячей линии», после чего надолго впали в оцепенение. Люди, которые на том конце провода должны были принять заявку, заявили дословно: «Меняйте УК». Вот так помощь! – рассказывают волгоградцы с улицы Зины Маресевой, 5А.

Накануне ИА «Высота 102» публиковало список МКД, где жители Волгограда оставались без отопления, 21 октября на интерактивной карте* замерзающего Волгограда добавились новые адреса. Все они были переданы журналистами в администрацию Волгограда с просьбой провести проверку. И вот какой ответ поступил из мэрии вечером:

– Обращения от собственников указанных многоквартирных домов по вопросу отопления уже поступали в муниципалитет и приняты в работу. Информация в зависимости от характера заявки передана в обслуживающие жилой фонд компании либо ресурсоснабжающую организацию для решения вопросов. Наиболее распространённая ситуация, с которой обращаются жители – отсутствие отопления в конкретной комнате/квартире жилого дома. Подобные заявки поступали от жильцов ул. Елисеева, 17, ул. 50 лет Октября, 27, ул. 2-я Караванная, 21, пр. Героев Сталинграда, 11, ул. Репина, 7, 15, ул. Маршала Ерёменко, 56, ул. 39 Гвардейская,20, Ул. Симбирская,41, Ул.Череповецкая,1а, Ул.Удмуртская,38, ул.Бакинская,13 и ряда других. Причина – завоздушенность локальных участков стояков, образующаяся при запуске внутридомовой сети отопления. По всем этим адресам в настоящее время специалисты УК устраняют «воздушные пробки», сбоев в работе самой системы не зафиксировано.

Уточняется, что в ряде домов в ходе запуска внутридомовой сети отопления были выявлены технологические нарушения:

– Такая ситуация сложилась по адресам ул. Елецкая, 10 и ул. Твардовского, 9. По информации УК, нарушения уже устранены, в настоящее время ресурс поступает жителям.

Интересно, что в часть домов, отмеченных на карте, по сведениям мэрии, ссылающейся на УК, тепло давно поступает.

– По ряду адресов – ул. Невская,4а, ул. Рыбалко,3, пр. Столетова,51 – жалоб от жителей на работу внутридомовых сетей отопления в УК не поступало, по информации обслуживающей организации система успешно запущена и в настоящее время работает в штатном режиме. По адресу дом №91/5 по ул. Кузнецкая теплоноситель также поступает во все жилые помещения, – сообщают в администрации Волгограда.

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*Цель создания интерактивной карты – привлечь внимание надзорных органов к бездействию управляющих компаний и побудить их провести проверки.