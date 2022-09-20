В Волжском простились с бывшим замглавы администрации области

Сегодня в Волжском простились с заслуженным строителем РФ, бывшим начальником знаменитого треста «Волгоградгидростроя» Михаилом Григорьевичем Никулиным. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, церемония прошла в театре кукол «Арлекин» в старом центре города.

Напомним, Михаил Никулин скончался 17 сентября после тяжелой и продолжительной болезни, не дожив до своего 81-летия несколько недель.

Михаил Григорьевич много лет работал в производственном строительно-монтажном объединении «Волгоградгидрострой». В 1997 году был назначен на должность заместителя главы администрации Волгоградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, когда главой региона был Николай Максюта. С 2009 года возглавлял СРО НП «Строительный комплекс Волгоградской области».

Михаил Никулин являлся почетным профессором Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии и почетным членом Клуба первостроителей города Волжского.

За свою многолетнюю трудовую деятельность Михаил Григорьевич был награжден почетным знаком «Строительная слава», почетным званием «Человек на своем месте», медалью «Лучшие люди России», знаком «Герб города Волжского».