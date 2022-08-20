В Волгограде 25 августа откроют международный фестиваль «ЭкоБерег»

С 25 по 27 августа в городе-герое Волгограда пройдет международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег» имени Виктора Логвинова. Как сообщает ИА «Высота 102», одним из главных событий мероприятия станет выставка работ участников Всероссийского открытого конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции развития территории бывшего Тракторного завода.

Трехдневная программа фестиваля включает в себя мероприятия, отражающие тенденции и опыт в области экологического, архитектурного и градостроительного освоения берегового пространства. Церемония открытия состоится 25 августа на Центральной набережной возле фонтана «Искусство». Там же будет организована выставка конкурсных работ.

Общий призовой фонд Всероссийского конкурса составит один миллион рублей. К участию приглашены российские дипломированные архитекторы, проектные организации, архитектурные мастерские, творческие архитектурные объединения, студенты архитектурных вузов и факультетов.

В первый день в Доме архитекторов стартует работа Окружного Совета отделений Союза архитекторов России в ЮФО. После свои мастер-классы проведут Вячеслав Осипов и Никита Явейн. Первый посвящен теме «Архитектурная идея как точка роста качественной среды развития территорий». В фокусе дискуссии — важные вопросы, связанные с благоустройством городов, основанных на берегах крупных рек.

Тема следующей встречи — «Генетический код прибрежных территорий как ключ к их преобразованию». На примерах из личного опыта Никита Явейн расскажет о тонкостях работы архитектора, занимающегося проблемами развития береговых пространств.

Второй день фестиваля, 26 августа, начнется с Пленарной сессии научно-практической конференции, приуроченной к 110-летию со дня рождения архитектора Виктора Кочедамова. Одно из главных событий деловой программы пройдет одновременно на пяти площадках. В целом все секции охватят практически все аспекты, связанные с градостроительной конверсией и развитием прибрежных территорий. Важным направлением предстоящей научно-практической конференции станет работа третьей секции «Город и река».

После свой мастер-класс проведет архитектор Тотан Кузембаев. Мэтр деревянной архитектуры поделится профессиональными секретами и выступит с темой «Живой берег».

Кульминацией программы третьего дня работы международного фестиваля станет награждение победителей конкурса и церемония закрытия «ЭкоБерега».

Помимо этого, 27 августа гостям и участникам «ЭкоБерега» предложат экскурсию, в ходе которой они увидят главные современные постройки Волгограда. Затем желающих пригласят поучаствовать в спортивной программе с пляжным волейболом и командным соревнованием по созданию «ЭКО-Арт-АРХ-объекта».

Справка:

«ЭкоБерег» — это международный фестиваль, главная цель которого — привлечь внимание к перспективам развития береговых пространств. Учрежденный Союзом московских архитекторов в 2010 году «ЭкоБерег» побудил профессионалов к созданию десятков проектов восстановления и создания прибрежных зон, а также поспособствовал расширению международных связей между архитекторами из более чем пятидесяти стран мира.

Ключевыми задачами участников фестивальной программы вот уже долгие годы остаются поиск путей сохранения идентичности архитектурной среды прибрежных территорий и поддержание естественных природных ландшафтов.