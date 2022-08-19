В Волжском 18 августа на 99-ом году жизни скончался участник Сталинградской битвы Илья Владимирович Карев. Информацию о смерти ветерана войны подтвердили ИА «Высота 102» в администрации Волжского. Илья Владимирович, которому исполнилось 98 лет 1 августа, всего два года не дожил до своего столетия.

Илья Владимирович Карев родился в Сталинградской области. 1 сентября 1942 года был призван в ряды Красной Армии и направлен в учебку под Капустиным Яром. 13 октября 1942 года молодой боец на плоту был переправлен через Волгу в расположение 768-ого полка 138 дивизии полковника Людникова. В уличных боях на одноименном острове рядом с заводом «Красный Октябрь» он был на волосок от смерти. Но тогда судьба уберегла парнишку, и он продолжил воевать на фронте.

Был участником Курской битвы, освобождал Белоруссию и Прибалтику. В сентябре 1944-го, в наступательных боях за освобождение Латвии, взвод лейтенанта Карева взял в плен двух вражеских пулеметчиков, за что Илью Карева представили к ордену Красной Звезды. Он также награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За Победу над Германией».

В мае прошлого года Илью Владимировича Карева по видеосвязи поздравил с Днем победы губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Тогда Илья Владимирович поблагодарил главу региона за оказанное внимание и заверил, что фронтовики по-прежнему в строю.

Фото Открытый Волжский.