







70% работающих жителей Волгоградской области готовы отказаться от покупки новой одежды и обуви при нехватке средств. Итоги исследования обнародовала компания hh.ru, которая провела опрос среди волгоградцев.





66% опрошенных также готовы прожить без поездок и путешествий, 60% – без интересного досуга. 42% волгоградцев готовы пожертвовать платной медициной и лекарствами, 25% - тратами на образование.





К слову, только 20% опрошенных жителей Волгоградской области ничего не предпринимают для того, чтобы увеличить свой доход в будущем. Подавляющее большинство (80%) при нехватке средств ищут новую работу с более высокой зарплатой, 59% осваивают новые навыки, 50% ищут подработку к основной работе, 32% стараются добиться повышения на текущей работе. Еще 17% участников опроса заявили о готовности создать пассивный доход за счёт инвестиций.





Если всё же избежать проблем с деньгами не получается, то, как правило, волгоградцы стараются занять деньги у родственников, друзей или коллег – так поступают половина (49%) опрошенных. Еще 23% в такой ситуации пользуются кредитной картой, 4% берут кредит в банке наличными, еще столько же – занимают у компании нужную сумму в счет зарплаты, 3% - обращаются в микрофинансовые организации.



