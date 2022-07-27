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В Волгограде потребительский кооператив «ВКБ-Кредит» признали банкротом26.07.2022 15:03
Арбитражный суд Волгоградской области признал несостоятельным (банкротом) сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «ВКБ-Кредит» (СКПК «ВКБ-Кредит»). Как сообщили в пресс-службе суда, конкурсное производство открыто сроком на 6 месяцев. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего...