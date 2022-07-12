В Волгограде, а также в отдельных районах региона во второй половине дня 12 июля ожидаются дожди, местами грозы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на краткосрочный прогноз синоптиков, осадки задержатся в Волгоградской области на три предстоящих дня. При этом столбики уличных термометров опустятся на несколько делений – температура воздуха не превысит до конца недели отметки +30 градусов.

По данным центра «Фобос», весь день 12 июля в регионе будет стоять солнечная и жаркая погода. Первые осадки ожидаются не ранее 19.00. С вечера вторника, а также 13 и 14 июля в регионе то и дело будут греметь грозы, в отдельных населенных пунктах возможны кратковременные дожди.

Волгоградские синоптики на сегодня прогнозируют жару +37 градусов местами, в большинстве населенных пунктов региона ожидается до +33 градусов в тени. Однако уже 13 июля столбики термометров сползут вниз – до отметок от +25 градусов до +33 градусов местами. В Волгограде обещают 13 июля днем не более +28 градусов.

Одновременно синоптики предупреждают об усилении ветра. Так, при грозах сегодня, 12 июля, порывы могут достигать 20 м/с, а 13 и 14 числа – 23 м/с.

Не забывайте о мерах пожарной и личной безопасности. Во время непогоды избегайте нахождения возле шатких конструкций и деревьев. В случае возгораний незамедлительно звоните с мобильного на номер 101.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»