Стало известно, когда в Волгоград вернется знойное лето

После череды довольно прохладных дней в Волгоград постепенно возвращается летний зной. Как сообщает ИА «Высота 102», уже к пятнице, 8 июля, дневная температура приблизится к отметке в +32 °C.

— Сегодня, 4 июля, в Волгограде переменная облачность. Без существенных осадков, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Ветер северного направления 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °C, в дневные часы +26...+28 °C.

По данным портала Gismeteo, с понедельника по четверг по областному центру дневная температура не превысит +29 °C. Но уже с пятницы, 8 июля, столбики термометров покажут рост до +32 °C. Самым жарким днем на новой неделе будет суббота — в послеобеденное время температура поднимется до +33 °C, ночью составит +23 °C.