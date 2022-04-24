Благодатный огонь из Иерусалима раздали волгоградцам









Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор сегодня после окончания Великой Пасхальной вечери раздал верующим благодатный огонь, вынесенный накануне из Гроба Господня в Иерусалиме. Как сообщает ИА «Высота 102», раздача святыни прошла в кафедральном соборе Александра Невского.













Сегодня впервые за два года, когда действовали ограничения по коронавирусу, в Волгограде прошел Пасхальный крестный ход. Начался он у храма Иоанна Предтечи на улице Краснознаменская. Верующие прошли по центру города к Александро-Невскому собору, где прошло праздничное богослужение с участием митрополита и духовенства Волгоградской митрополии.

Напомним, что праздничные пасхальные богослужения 24 апреля прошли во всех храмах Волгоградской области.



