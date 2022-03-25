Общество

Волжский трубный завод и Волжский политехнический институт открыли новую лабораторию для студентов

Общество 25.03.2022 10:06 Новости компаний
25.03.2022 10:06 Новости компаний


Новая специализированная лаборатория по направлению «обработка металлов давлением» открылась для студентов Волжского политехнического института (филиал ВолгГТУ).  Открытие лаборатории стало возможным благодаря участию Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК).
 
Новая лаборатория оснащена современным учебным оборудованием. Установлен автоматизированный лабораторный комплекс «пресс с ЧПУ», предназначенный для изучения процессов обработки металлов давлением. Приобретены микроскопы и стационарные твердомеры, применяемые для неразрушающего контроля твердости металлических изделий, а также новые компьютеры для практических работ.
 
«ВТЗ целенаправленно и уже длительное время выстраивает партнерские отношения с ведущим техническим образовательным учреждением региона. Совместно с ВолгГТУ мы готовим высококлассных специалистов по разным направлениям сразу со студенческой скамьи. Например, вминувшем году ВТЗ и ВолгГТУ создали базовую кафедру «Охрана окружающей среды и ресурсосбережение», что позволит выпускать специалистов, которые смогут решать вопросы промышленной экологии на разных предприятиях региона. В этом году мы продолжаем последовательно реализовывать План развития материально-технической базы ВПИ», - отметил на торжественном открытии лаборатории управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков. 
Возможность использовать при подготовке будущих специалистов самое современное оборудование  важно, учитывая, что  специальность «обработка металлов давлением» открыта в ВПИ около двух лет назад по инициативе Волжского трубного завода. Сейчас здесь на 1 и 2 курсах обучаются 76 студентов, из них 50 человек - работники завода, повышающие свою квалификацию.
 
- Это очень важно для учебного процесса, что в нашем вузе появились новые программы, компьютеры и лабораторное оборудование. Обучаясь по специальности «металлургия», мы с однокурсниками  сможем уже сейчас решать конкретные задачи в рамках выбранной специальности. Надеюсь, что по окончании  учебы смогу работать на крупнейшем в регионе предприятии – Волжском трубном заводе, где сейчас трудится мой отец, - поделилась своими эмоциями студентка первого курса  ВПИ Татьяна Солодянкина.
Студентов тепло поздравили заместитель Губернатора Волгоградской области Олег Николаев, управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков, ректор ВолгГТУ Александр Навроцкий и директор Волжского политехнического института Александр Фетисов.
- Системную работу по подготовке кадров для промышленности региона активно проводят более 30 промышленных предприятий, среди которых Волжский трубный завод, ВгАЗ, КАУСТИК, предприятия ЛУКОЙЛа и многие другие. Эта работа очень важна для развития промышленности региона, поскольку промпредприятия обеспечивают более 30% его валового продукта, - отметил заместитель Губернатора Волгоградской области Олег Николаев.
С открытием лаборатории поздравил студентов вуза ректор ВолгГТУ Александр Навроцкий, отметив, что все намеченные вопросы, связанные с повышением качества образования в регионе, в том числе и среднего профессионального, успешно реализуются.
- Каждый молодой человек нашей страны должен получить возможности для полного раскрытия профессиональногои творческого потенциала. Сегодня мы сделали еще один шаг в развитии сотрудничества высшего профессионального образования и сферы бизнеса Волгоградской области в рамках национального проекта «Образование». Мы видим возможности для еще большего взаимодействия в подготовке высококлассных специалистов по разным направлениям национальных проектов России, - обратился к студентам управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.  


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