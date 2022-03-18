Депутаты, пенсионеры и студенты: на «Крымскую весну» в Волгограде пришли тысячи человек

В Центральном районе Волгограда 18 марта в пойме реки Царицы состоялся анонсированный властями митинг-концерт в честь воссоединения России и Крыма. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», отметить «Крымскую весну» пришли тысячи волгоградцев. В основном — студенты вузов, пенсионеры и депутаты.





Площадь перед музеем «Россия — моя история» сегодня выглядела как никогда живописно. Собираясь на митинг, волгоградцы взяли с собой не только хорошее настроение, но и сотни разноцветных флагов. Как сообщает корреспондент информагентства, отметить восьмилетие воссоединения России и Крыма пришли студенты аграрного вуза, ВолГУ, ВГСПУ и других. От молодежи также присутствовали волонтеры Победы, Молодежка ОНФ. Самой многочисленной оказалась группа митингующих с флагами ЕР.





Без плакатов и флагов, но также в приподнятом настроении на площадку в пойме реки Царицы пришли сегодня депутаты Волгоградской областной думы, а также их коллеги из гордумы. В центре внимания журналистов оказался губернатор Андрей Бочаров. Глава региона пообщался с жителями, а одному из юных гостей мероприятия приклеил на куртку наклейку.





Выступая перед камерами Андрей Бочаров был как никогда краток.

— Возвращение Крыма и Севастополя в родную гавань — это праздник для нас всех: для крымчан, для волгоградцев, для всей страны, — заявил глава волгоградского региона.





16 марта 2014 года, напомним, состоялся референдум жителей Крыма и Севастополя, на котором подавляющим большинством голосов принято решение о воссоединении с Россией. 18 марта подписаны все необходимые документы — полуостров вернулся на историческую Родину.











