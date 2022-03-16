Общество

Годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят 18 марта в Волгограде

Общество 16.03.2022 14:21
16.03.2022 14:21


В Волгограде 18 марта готовятся к празднованию очередной годовщины воссоединения России и Крыма. Как стало известно ИА "Высота 102", основные гуляния развернутся на площади перед музее "Россия - моя история". Там жители и гости города смогут принять участие в митинг-концерте и поесть гречневой каши. 

Праздник, начало которого стартует в пойме реки Царицы в предстоящую пятницу, пройдет под названием "Крымская весна".  К участию в митинге  приглашены казаки, студенты, представители общественных некоммерческих организаций. 

— Гостей праздника ждет насыщенная программа, подготовленная творческими коллективами региона. На сцене выступят ансамбль ГУ МВД России по Волгоградской области, Государственный ансамбль песни и пляски "Казачья воля", ансамбль казачьей песни "Лазоревый цветок", солисты Волгоградской филармонии и Царицынской оперы, — сообщают организаторы. — Начало митинг-концерта в 15.00.

На площади перед музеем будет работать полевая кухня, где гости смогут подкрепиться гречневой кашей с тушенкой и горячим сладким чаем. Рядом будет организована работа торговых точек, сельскохозяйственной ярмарки и интерактивных площадок.

Праздничные мероприятия по случаю воссоединения России и Крыма пройдут 18 марта во всех муниципальных образованиях Волгоградской области. Флешмоб "Россия и Крым снова вместе" запланирован в Нехаевском межпоселенческом центре культуры и досуга, в детской школе искусств Урюпинска пройдет концерт "Оттепель", а в Старополтавском районе в ходе акции «Россия и Крым – общая судьба» активисты раздадут ленточки с триколором.

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