В Волгограде сотни домов и СНТ останутся 16 марта без света





Очередные массовые отключения электроэнергии запланированы сегодня в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные АО «ВМЭС», так, в Красноармейском районе города не будет света с 10-00 до 17-00 на пр. Столетова, 32, 34, 38, ул.Брестская, 2, 17, 19, 21, 23, 2.

В Ворошиловском районе отключат свет с 9-00 до 17-00 на ул. Центральная, 43а, ул.Молодежная, 1-21, 11/1, 2-14, 1а, 3/1, 33, 39, 41, 35, 37, пер.Тупиковый, 6, 7, ул.Приовражная, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1-8/3.

В Красноармейском районе придется посидеть без света в это же время жителям домов на ул.Плеханова, 51а, 57а, 57б, 57-73, ул.Ленинаканская, 51-91, 52-68, 89, ул.Костюшко, 72-84.

В Советском районе электричества не будет с 9-00 до 16-00 на ул.Островная, Лисичанская, Зеленоградская, пер. Зеленоградский, Доволенская, Клавы Панчишкиной.

В Красноармейском районе отключат свет с 9-00 до 17-00 в домах на ул. Новопортная, 1а, 1-35, 35а, 37-77, 77-89, ул.Причальная, 1-27, 2-34, 29-43, 45-79, 52-84, 36-50, ул.Тросовая, 1а, 16, 1в, 1-13, 2а, 13, 20, 2б, 2-20, 15-27, 29-61, 36-70, 29-61, 22-34,36-70, ул.Дальневосточная, 19-33, 20-34, ул. Макарова, 11а, 13а, 16-20, 16-9а, 2а, 2в, на ул. Тросовая, 13, 20, в пер. Подгорный, 21-23, 16-44, а также в поселке Нагорный, 1а, 1б, 3-9, 4а, 6, 6/1, 8, 9, 11, 17, 16-18.

В Советском районе не будет электричества в домах на ул. Плетеная, Можжевеловая, 8, 17, ул. Обручальная, 15, ул. Морошковая, 17, ул. Пуховая, 28.

В Дзержинском районе отключат свет с 9-00 до 17-00 в домах на ул. Баженова, 29-43, 47-67, 30-68, ул.Римского-Корсакова, 29, ул.Халтурина,43.

В эти же часы без ресурса останутся дома в Тракторозаводском районе, расположенные на ул. Павлова, 6, 8, 10.

В Ворошиловском районе плановые отключения затронут дома на ул. Молодежная, 1-21, 11/1, 2-14, 1а, 3/1,41, 35, 37,39, 33, пер.Тупиковый,6, 7, ул.Приовражная, 1/1, ½, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1-8/3, ул.Центральная,43а, ул.Молодежная д.41 д.35 д.37, пер.Тупиковый, 6, 8, СНТ «Микояновское», а также на ул.Лядова, Нижняя, Островная, Георгиевская, Новосокольническая.



