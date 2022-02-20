Общество

«Деревья рубят, щепки не летят»: в Волжском избавляются от аварийных деревьев

Общество 20.02.2022 17:53
0
20.02.2022 17:53


Вдоль улицы Горького в Волжском Волгоградской области вырубили почти все деревья. Об этом сообщили ИА «Высота 102» обеспокоенные жители. «Мы звонили в комитет благоустройства и дорожного хозяйства, нас заверили, что уничтожались только погибшие и  зараженные изумрудной  златкой насаждения. И пообещали, что на этом месте  высадят  новые», - рассказали ИА «Высота 102» волжане.
О новых высадках на месте вырубленных деревьев рассказали корреспонденту информагентства и рабочие, которые собирали ветки срубленных деревьев. По их словам, будут  выкорчевываться и пеньки, оставшиеся от деревьев. При этом ветки от срубленных зеленых насаждений перерабатываются специальным механизмом прямо в процессе сбора частей деревьев в щепу и затем отправляются на производство, где из древесины производят бумагу.

Напомним, весной прошлого года власти Волжского заявили о том, что в городе около 1,7 тысяч деревьев заражены изумрудной златкой. Избавиться от вредителя можно только кардинальной вырубкой, утверждали специалисты. При этом недопустимо даже оставлять поросль на пеньках, оставшихся от деревьев. Вредитель уничтожил тысячи ясеней  и в Волгограде.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
20.02.2022 16:26
Общество 20.02.2022 16:26
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2022 15:18
Общество 20.02.2022 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2022 14:32
Общество 20.02.2022 14:32
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2022 13:50
Общество 20.02.2022 13:50
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2022 12:08
Общество 20.02.2022 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2022 11:45
Общество 20.02.2022 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2022 09:46
Общество 20.02.2022 09:46
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2022 09:16
Общество 20.02.2022 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2022 08:35
Общество 20.02.2022 08:35
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2022 17:31
Общество 19.02.2022 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2022 16:00
Общество 19.02.2022 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2022 13:19
Общество 19.02.2022 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2022 13:02
Общество 19.02.2022 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2022 10:57
Общество 19.02.2022 10:57
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2022 09:04
Общество 19.02.2022 09:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:40
Первые сотни украинских беженцев ожидают в городе ВолжскомСмотреть фотографии
19:27
Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с тумана и ледяного дождяСмотреть фотографии
18:19
Волгоградка идет под суд за интимную связь с несовершеннолетним подросткомСмотреть фотографии
17:53
«Деревья рубят, щепки не летят»: в Волжском избавляются от аварийных деревьевСмотреть фотографии
16:26
Самолет из Симферополя вынужденно приземлился в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
15:57
В Санкт-Петербурге задержали убийцу волгоградки из интим-бутикаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Коронавирус унес жизнь 34-летнего волгоградца с хроническим инфекционным заболеваниемСмотреть фотографии
15:18
В Волгоградскую область выехал первый поезд с беженцами из ДонбассаСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде и Волжском эвакуируют торговые центрыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
Браконьеров с сетями и мешками рыбы поймали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:50
Власти Волгоградской области подготовились к приему и размещению беженцевСмотреть фотографии
13:31
«Машина превратилась в железное месиво»: водитель ВАЗа погиб в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:36
Грабитель зарезал волгоградку в интим-бутике Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
12:08
В дома жителей Семи ветров в Волгограде возвращаются тепло и горячая водаСмотреть фотографии
11:45
Волгоградская область готова принять 3,5 тысячи беженцев с ДонбассаСмотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области количество выздоровевших за сутки от COVID-19 почти сравнялось с числом заболевшихСмотреть фотографии
11:08
Будут сидеть: Волгоградский облсуд на 3 года отправил за решетку серийных вымогателейСмотреть фотографии
10:48
Фура с прицепом сгорела на федеральной трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:20
Фанатов волгоградского «Ротора» бесплатно отвезут в Казань на матч с «Рубином»Смотреть фотографии
10:03
Волжанин на люксовой иномарке сбил пенсионерку на переходеСмотреть фотографии
09:46
«Танк-снайпер» впервые опробовали в учениях на полигоне под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:16
Прикоснуться к весне: выставка первоцветов вызвала ажиотаж среди волгоградцевСмотреть фотографии
08:35
На рынках в Волгоградской области исчезла говядинаСмотреть фотографии
20:08
Гидрометцентр предупредил об ураганном ветре с дождем в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:14
В Волгоградской области невакцинированную долгожительницу сломил ковидСмотреть фотографии
17:31
Волгоградский губернатор ввел режим повышенной готовности из-за приема беженцевСмотреть фотографии
16:00
В Волгограде восстановят ведущую к набережной гранитную лестницуСмотреть фотографии
15:12
В Волгограде арестован житель Подмосковья за стрельбу по доставщику DeliveryСмотреть фотографии
13:19
Волгоградская область готовится к встрече беженцев с ДонбассаСмотреть фотографии
13:02
«Состояние крайне тяжелое»: врачи спасают жизнь попавшего под электричку волгоградцаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 