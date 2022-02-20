Общество 20.02.2022 17:53
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20.02.2022 17:53
Вдоль улицы Горького в Волжском Волгоградской области вырубили почти все деревья. Об этом сообщили ИА «Высота 102» обеспокоенные жители. «Мы звонили в комитет благоустройства и дорожного хозяйства, нас заверили, что уничтожались только погибшие и зараженные изумрудной златкой насаждения. И пообещали, что на этом месте высадят новые», - рассказали ИА «Высота 102» волжане.О новых высадках на месте вырубленных деревьев рассказали корреспонденту информагентства и рабочие, которые собирали ветки срубленных деревьев. По их словам, будут выкорчевываться и пеньки, оставшиеся от деревьев. При этом ветки от срубленных зеленых насаждений перерабатываются специальным механизмом прямо в процессе сбора частей деревьев в щепу и затем отправляются на производство, где из древесины производят бумагу.
Напомним, весной прошлого года власти Волжского заявили о том, что в городе около 1,7 тысяч деревьев заражены изумрудной златкой. Избавиться от вредителя можно только кардинальной вырубкой, утверждали специалисты. При этом недопустимо даже оставлять поросль на пеньках, оставшихся от деревьев. Вредитель уничтожил тысячи ясеней и в Волгограде.
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