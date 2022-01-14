Во власти лютой метели: ветер в Волгограде усилится до 31 м/с

Снежный шторм бушует в Волгограде и области. По данным Гидрометцентра России, во власти метели регион будет два дня - 14 и 15 января. Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, гололедно-изморозевые явления и сильный ветер до 26 метров в секунду. МЧС предупреждает об усилении западного, северо-западного ветра до 31 м/с.

В Волгограде в ночь на субботу, как ожидается, температура упадет до -2...-4º, завтра днем прогнозируют -1...-3º. В районах области выходные также будут снежными. Осадки в регионе прекратятся лишь к понедельнику.