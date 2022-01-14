У главного судебного пристава Волгоградской области появился заместитель-земляк





Врио заместителя руководителя УФССП России по Волгоградской области назначен капитан внутренней службы из Оренбурга Роман Быковский. Как сообщили в управлении, кадровое решение закреплено приказом ФССП России.

Ранее Быковский работал начальником отдела - старшим судебным приставом отдела судебных приставов Ленинского района Оренбурга.

Отметим, что руководитель УФССП России по Волгоградской области - главный судебный пристав региона Галина Косогорская прибыла в Волгоград также из Оренбурга. На этой должности она работает с февраля 2021 года. Некоторое время у Косогорской было всего два заместителя, тогда как у руководителя УФССП России по Волгоградской области их может быть и четыре. Быковский назначен на вакантную должность. Кресло еще одного заместителя все еще остается свободным.

Фото: УФССП России по Волгоградской области