УК бросила все силы на расчистку дворов от снежного плена в Волгограде





Управляющая компания ООО «Новый дом» бросила все силы на расчистку придомовых территорий от осадков, которые за сутки обрушились на Волгоград. «Работа будет продолжаться до полной расчистки дворов от снега!», - заверил директор компании Виктор Ткаченко.





Как рассказали ИА «Высота 102» в управляющей компании, с 7 утра на расчистку тротуаров и внутридомовых дорог задействованы 42 дворника в Красноармейском районе и 13 в Кировском районе. В помощь людям задействованы два трактора.





Более того, к авральной работе привлечены дополнительные силы - мобильная бригада из 10 человек.

«Все эти силы обслуживают 118 многоквартирных дома в Красноармейском районе и 40 домов в Кировском», - пояснил руководитель УК «Новый дом».

Работы по расчистке придомовых территорий и внутриквартальных дорог выполняются под строгим контролем мастеров. Всего под надзором компании 9 производственных участков в двух районах Волгограда.