Энергетики ликвидировали аварию на бесхозяйной подстанции в Волгограде

Общество 05.01.2022 14:17
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05.01.2022 14:17
Без света провели день 72 семьи в Дзержинском районе Волгограда из-за аварии на бесхозяйной трансформаторной подстанции. Как сообщили в «Россети Юг», сотрудники компании пришли на помощь и починили вышедшее из строя оборудование. Бригада энергетиков произвела ревизию высоковольтного оборудования и в течение часа восстановила электроснабжение обесточенных домов. В результате три двухэтажных дома снова подключены к электроснабжению.
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