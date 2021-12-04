«Гнием вместе»: в Волгоградской области зимний дождь превратил общежитие в душевую











Во Фролово бывшее общежитие заливает водой от растаявшего снега и дождей. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы, вода не просто капает, а льется потоками с крыши – не помогают и расставленные тазики и емкости. «Отсюда уже все, кто мог, сбежал. Остались только те, кому некуда уходить, - рассказали ИА «Высота 102» фроловчане. – Но жить здесь невыносимо. Сырость разъела все стены, с крыши все время течет, подвал залит, там все еще страшнее». По словам жильцов, на общежитие давно уже махнули рукой как власти, так и коммунальщики. «Вот мы и гнием вместе с ним», - рассказывают немногочисленные жильцы общаги.







Интересно, что на коммунальных сервисах информация о доме №140 по ул. Строителей весьма оптимистична. Здание постройки 1974 года полностью исправно и не имеет ни одного процента износа – так следует из опубликованных данных.

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