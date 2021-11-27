Общество

В Волгограде нелепо погиб владелец знаменитого ретроавтомобиля

Общество 27.11.2021 17:41
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27.11.2021 17:41


В Волгограде простились с Анатолием Цымбаловым, который катал туристов, посещающих Мамаев курган, на своем ретроавтомобиле. Как сообщает ИА «Высота 102», горожане соболезнуют в связи с кончиной Анатолия Цымбалова в социальных сетях.
Этот человек, который едва ли не каждый день стоял у подножия Мамаева кургана в форме бойца Красной армии рядом со своим автомобилем, знаком не только горожанам, но и многочисленным туристам. Многие фотографировались с ним на фоне мемориала и его ретроавтомобиля. По сообщениям его друзей, Анатолий отравился угарным газом от бензогенератора, которым отапливался его дом. Сегодня его похоронили.


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