В Волгограде нелепо погиб владелец знаменитого ретроавтомобиля





В Волгограде простились с Анатолием Цымбаловым, который катал туристов, посещающих Мамаев курган, на своем ретроавтомобиле. Как сообщает ИА «Высота 102», горожане соболезнуют в связи с кончиной Анатолия Цымбалова в социальных сетях.

Этот человек, который едва ли не каждый день стоял у подножия Мамаева кургана в форме бойца Красной армии рядом со своим автомобилем, знаком не только горожанам, но и многочисленным туристам. Многие фотографировались с ним на фоне мемориала и его ретроавтомобиля. По сообщениям его друзей, Анатолий отравился угарным газом от бензогенератора, которым отапливался его дом. Сегодня его похоронили.