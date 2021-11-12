





Замерзающие жители дома №63 поселка Веселая Балка в Кировском районе Волгограда не поверили своим глазам, когда получили счета за отопление, которого этой осенью они до сих пор не дождались. Как рассказали ИА "Высота 102" жильцы, в некоторых квитанциях были выставлены цифры в 4 тысячи 100 рублей. "У кого только рука поднялась такое нарисовать в наших платежках? Пусть к нам в гости приедут и посмотрят, как мы тут околеваем от холода", - негодуют волгоградцы.





Хотя после начала отопительного сезона в Волгограде прошел уже почти месяц, в доме №63 в поселке Веселая Балка батареи ни разу не потеплели. Отчаявшиеся жильцы уже не знают, как согреться в ледяных квартирах, когда уже пришли первые морозы. К тому же к проблеме отсутствия отопления добавилась новая головная боль - залитый фекалиями подвал.





По словам одной из жительниц Ольги Захаровой, около двух месяцев назад рядом с домом коммунальщики проводили замену труб, однако после ремонта подвал двухэтажки наполнился смердящей фекальной жижей. Откачивать ее оттуда никто не стал, и люди остались замерзать и дышать невыносимой вонью. Из-за холода и сырости стены в квартирах жильцов еще больше покрылись плесенью, стали болеть дети. «Мою внучку госпитализировали с пневмонией», - рассказала еле сдерживающая слезы Любовь Едзоева. Теперь людям приходится ходить по квартирам в верхней одежде и включать на целые сутки газовые плиты и калориферы, чтобы хоть как-то согреться. "Нас все бросили, наша УК "Жилищный стандарт" признана банкротом. Выкачать канализацию из подвала некому", - констатируют жители.

В компании «Концессии теплоснабжения», куда «Высота 102» обратилась с запросом, сообщили, что ранее аварийная бригада отремонтировала теплосети возле двухэтажки и восстановила подачу тепла до ввода в дом. «В настоящее время обслуживающая жилой дом УК «Жилищный стандарт» проводит восстановительные работы на внутридомовых сетях для подключения к общему теплопроводу, – сообщили в пресс-службе компании. – По информации УК завершить ремонт планируется в течение сегодняшнего дня. Ход выполнения работ находится на контроле администрации Кировского района до момента восстановления теплоснабжения в квартирах жителей». На плечах банкротящейся управляющей компании лежит и ответственность за залитый фекальной жижей подвал: по данным «Концессий», централизованные сети водоотведения работают в штатном режиме, течи на них нет. Объяснили в компании и огромные суммы, выставленные жильцам за отопление в октябре. «Поскольку ресурс до ввода в дом подавался «Концессиями теплоснабжения» в штатном режиме, в платежных документах за октябрь плата за услугу «отопление» отражена в полном объеме. Учитывая, что в доме нет общедомового прибора учета, начисления жильцам производятся исходя из утвержденного норматива потребления и равномерно распределяются на семь месяцев отопительного периода (с октября по апрель). Нормативы определяются для каждого дома по-своему – в зависимости от года постройки здания и его конструктивных особенностей», – пояснили в пресс-службе «Концессий».





Люди уже жаловались на невыносимые условия существования в различные инстанции, в том числе и администрацию Кировского района, но ситуация пока не разрешилась. Жалоба в итоге попала в жилинспекцию, откуда письменный ответ пока не пришел.

Между тем, в администрации Волгограда сообщили, что дом №63 включен в программу капитального ремонта, и до конца 2022 года в здании запланирована замена систем холодного водоснабжения и водоотведения, что, судя по всему, поможет раз и навсегда решить проблему с порывами канализации и подтоплением подвалов. Ремонт фасадов, фундамента, подвального помещения, сетей горячего водоснабжения и отопления, а также систем электро- и газоснабжения запланирован на период 2023-2025 годов, добавили в мэрии.