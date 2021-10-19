Волгоградским медикам заплатят по 200 рублей за каждого вакцинированного





В Волгоградской области утвердили порядок выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медработникам, участвующим в вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное и.о. губернатора Евгением Харичкиным. Согласно этому документу, медикам будут доплачивать по 200 рублей за каждого вакцинированного. Средства на эти выплаты были выделены из резервного фонда правительства РФ на условиях софинансирования областного бюджета.

В администрации Волгоградской области пояснили, что механизм выплат будет определен комитетом здравоохранения в сроки, указанные в постановлении. Деньги получат медорганизации, которые в соответствии с этим механизмом распределят средства между медработниками, участвующими в процессе (регистраторы, медсестры, врачи, сотрудники выездных бригад и проч.). Напомним, что врачи, задействованные в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, получают стимулирующие выплаты уже более года. Меры призваны поддержать медиков как задействованных в борьбе с последствиями, так и в профилактике, уточнили в облкомздраве.







