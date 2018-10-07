Общество

Ветерана труда в Волгоградской области «кошмарят» налогом, от которого она освобождена

Общество 07.10.2018 16:49
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07.10.2018 16:49

В абсурднейшей ситуации оказалась жительница города Краснослободска Волгоградской области Татьяна Австрийскова. «Разве могла я представить, что на старости лет мне придется ходить по налоговым инспекциям, прокуратурам, чиновничьим кабинетам и доказывать, что ни в чем не виновата», - тяжело вздыхает пожилая женщина. 
Все ее несчастья, как она говорит, начались, когда в начале лета 2018 года решила зарегистрироваться на портале Госуслуг. И тут – к огромному удивлению - обнаружила числившуюся за ней налоговую задолженность за землю. Обратилась в инспекцию №4 Среднеахтубинского района Волгоградской области. Ведь от налога она, как ветеран труда, согласно решению районной думы, была освобождена еще в 2013 году. 
Однако сотрудники ведомства заявили: «Мы задним числом налоги не списываем». Женщина пыталась объяснить, что ни в 2014, ни в 2015, ни в 2016, ни в 2017 году никаких требований и уведомлений о необходимости оплаты земельного налога ей не приходило. «Откуда я могла знать, что в 2013 году мне нужно было приехать к вам и сказать о том, что являюсь ветераном труда», - задала она вопрос сотрудникам инспекции. Но ответа не дождалась, а на просьбу освободить ее от уплаты получила решительный отказ. 
«Я попыталась найти защиту в прокуратуре Среднеахтубинского района Волгоградской области. Но, судя по всему, работник надзорного органа отделался отпиской. Во всяком случае, в прокурорском ответе, подписанном Вадимом Дубилиным, говорится, что начисление налога мне за 2014-2016 год не производилось. Но я-то просила разобраться с 2013-м годом. И, конечно, ни слова не было сказано о том, каким образом вообще появилась эта задолженность пятилетней давности", - рассказывает Татьяна Васильевна. Тогда она вновь обратилась к прокурору с очередным письмом, но ответ Дубилина новизной в позиции не отличался от первого. Он ответил буквально следующее: да, заявитель попадает под льготу, но налог оплатить обязан. Основание для уплаты – отсутствие заявления о наличии льготы, которое нужно было подать в 2014 году. 
А на днях она получила еще одно письмо, вызвавшее очередное повышение давления. От главы администрации Краснослободска Владимира Суркова. Теперь уже высокопоставленный чиновник озаботился проблемой и потребовал оплатить  долг за 2013 год в размере 1 тыс. 294 руб. «Абсурд какой-то, - говорит Австрийскова. - Насколько вообще полномочия главы администрации распространяются на рассылку подобных требований? Насколько он правомочен использовать мои персональные данные, поскольку они были переданы ему работниками налоговой службы?». 
«Я хожу будто по лабиринту, - говорит Татьяна Австрийскова. – Почему никто не захотел вникнуть в суть вопроса? Знаю, что в подобной ситуации оказывались и другие жители Краснослободска, которые так же, как и я, получали уведомления об оплате данного налога, производились даже перерасчеты за прошлые периоды. Но если закон одинаков для всех, почему же здесь такой подход?». Пожилая женщина убеждена, что ответственным лицам надо бы не крючкотворством заниматься, а помогать людям, права и интересы которых они поставлены защищать со всей, казалось бы, ответственностью.

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