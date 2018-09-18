В Волгоградской области 9-летнюю девочку убило током от упавшего фонаря

Происшествия 18.09.2018 09:11
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18.09.2018 09:11
Следственные органы проводят проверку по факту смерти 9-летней девочки в станице Староаннинская Новоаннинского района. Как сообщила ИА "Высота 102" и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, трагедия произошла накануне вечером во дворе домовладения, где проживала погибшая девочка.
По предварительным данным, в результате сильного ветра с крыши дома сорвало уличный фонарь. Девочка вышла на улицу и самостоятельно попыталась приподнять его с земли и переложить в сухое место, взял ладонью корпус с проводами, в результате чего получила сильнейший разряд электрическим током. От полученного повреждения пострадавшая скончалась на месте происшествия. Взрослых в это время рядом не было: мать занималась домашним хозяйством, а девочка осталась дома вместе с младшим братом.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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