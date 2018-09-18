Происшествия

В Волгоградской области 9-летнюю девочку убило током от упавшего фонаря

Происшествия 18.09.2018 09:11
1601 2
18.09.2018 09:11



Следственные органы проводят проверку по факту смерти 9-летней девочки в станице Староаннинская Новоаннинского района. Как сообщила ИА "Высота 102" и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, трагедия произошла накануне вечером во дворе домовладения, где проживала погибшая девочка. 
По предварительным данным, в результате сильного ветра с крыши дома сорвало уличный фонарь. Девочка вышла на улицу и самостоятельно попыталась приподнять его с земли и переложить в сухое место, взял ладонью корпус с проводами, в результате чего получила сильнейший разряд электрическим током. От полученного повреждения пострадавшая скончалась на месте происшествия. Взрослых в это время рядом не было: мать занималась домашним хозяйством, а девочка осталась дома вместе с младшим братом.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ВНИМАНИЕ!Обязательна предварительная регистрация на участие в форуме

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях
Популярное по теме
«Я вам камеру разобью!»: в суде Волгограда арест подозреваемого в убийстве «напарника» Кадина предварил скандал (ВИДЕО)
29.08.2018 16:31
14117 13
Во время рыбалки на берегу Волги зверски убили мужчину
04.09.2018 11:52
8544 11
В Волгограде столкнулись две маршрутки: есть пострадавшие
08.09.2018 12:42
6736 0
Происшествия
18.09.2018 11:51
Происшествия 18.09.2018 11:51
1787 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.09.2018 10:42
Происшествия 18.09.2018 10:42
510 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.09.2018 10:31
Происшествия 18.09.2018 10:31
349 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.09.2018 10:20
Происшествия 18.09.2018 10:20
1351 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.09.2018 15:38
Происшествия 17.09.2018 15:38
1888 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.09.2018 13:31
Происшествия 17.09.2018 13:31
1746 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.09.2018 10:53
Происшествия 17.09.2018 10:53
1836 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.09.2018 09:18
Происшествия 17.09.2018 09:18
5234 20 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.09.2018 12:43
Происшествия 16.09.2018 12:43
4015 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.09.2018 12:24
Происшествия 16.09.2018 12:24
10394 19 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.09.2018 10:38
Происшествия 15.09.2018 10:38
2927 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.09.2018 09:54
Происшествия 15.09.2018 09:54
1708 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.09.2018 18:22
Происшествия 14.09.2018 18:22
3570 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.09.2018 14:19
Происшествия 14.09.2018 14:19
2388 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.09.2018 11:28
Происшествия 14.09.2018 11:28
1438 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:45
РУСАЛ начинает прием заявок на конкурс волонтерских инициатив «Помогать просто»Смотреть фотографии
13:10
«Единая Россия» выдвинула Андрея Косолапова на пост спикера Волгоградской гордумы Смотреть фотографии
12:52
«Ростелеком»: школьников всех возрастов приглашаем на онлайн-олимпиаду по английскому языкуСмотреть фотографии
12:39
Два единоросса претендуют на кресло председателя Волгоградской гордумыСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде управкомпанию оштрафовали за неучтенное теплоСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде отец "отвел" пятилетнюю дочь под колеса машиныСмотреть фотографии
11:04
Суд обязал участников спора о похоронном деле в Волгограде объясниться письменноСмотреть фотографии
10:46
Сотрудники компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» вошли в число победителей состязаний «Кросса наций-2018»Смотреть фотографии
10:42
В Волгограде подросток попался на краже ювелирного украшенияСмотреть фотографии
10:31
Под Волгоградом у Россошек нашли несколько десятков снарядов времен ВОВСмотреть фотографии
10:20
В Волгоградской области заключенный решил отметить освобождение из колонии и умерСмотреть фотографии
09:11
В Волгоградской области 9-летнюю девочку убило током от упавшего фонаряСмотреть фотографии
08:55
Комитет по труду: безработица в Волгоградской области практически на «нуле»Смотреть фотографии
07:37
В Волгограде пересчитают все бомбоубежища на случай войныСмотреть фотографии
20:55
В Волгоградской области мэрия Урюпинска после широких гуляний просит в долг 9,5 млн рублейСмотреть фотографии
20:03
«Высота 102 ТВ»: Криминальный мир Волгограда на пороге перемен Cмотреть видео
18:01
Ищут пожарные, ищет полиция: Хозяин свалки на ерике в Волго-Ахтубинской пойме так и не обнаружилсяСмотреть фотографии
17:25
В Волгограде директор стройфирмы идет под суд за долги перед вахтовикамиСмотреть фотографии
17:20
Чиновники Волгоградской области сообщили, как избавиться от посредников в сфере ЖКХСмотреть фотографии
17:14
В Волгоградской области экс-директор УК обвиняется в хищении денег жильцовСмотреть фотографии
17:01
Волгоградскую область накроет сильный ветерСмотреть фотографии
16:47
Волгоградстат продолжает фиксировать рост денежных доходов населенияСмотреть фотографии
16:05
В суде Волгограда Владимир Поташкин назвал "заказчиков" громкого процессаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:38
В Волгоградской области селянин убил пенсионера из-за обвинения в кражеСмотреть фотографии
15:15
"Театр абсурда": в Волгограде реставраторов судят за подъем бронекатера со дна ВолгиСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде «Концессии водоснабжения» «вешают» проблему украденных крышек люков на жителейСмотреть фотографии
14:25
В Волгоградской области продолжатся акции протеста за отмену пенсионной реформыСмотреть фотографии
13:54
В Волгограде кикбоксера Владимира Поташкина приговорили к 7 годам "строгача" Смотреть фотографииCмотреть видео
13:43
В Волгограде известного кикбоксера Владимира Поташкина признали виновным в вымогательствеСмотреть фотографии
13:31
На трассе Волгоград – Астрахань в столкновении грузовика и легковушки погибли три человекаСмотреть фотографии
Реклама
 