В Волгограде дачников «забыли» на острове Сарпинский





Накануне дачники не смогли покинуть остров Сарпинский из-за отсутствия теплохода. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, когда на причал «Щучий проран» в 18-30 пришел последний по расписанию теплоход, он не смог забрать всех желающих из-за того, что был перегружен.

«Нам пообещали другой теплоход, но он не пришел. Все попытки дозвониться до администрации оказались тщетными. Все телефоны молчали. Дежурный по речпорту заявил, что у него нет полномочий, так как ООО "Пассажирский порт Волгоград" не подчиняется Волгоградскому речному порту (полномочия по речным перевозкам переданы в МУП "Метроэлектротранс" - прим. ред. ИА "Высота 102"). На пристани было много людей с детьми, людей весьма преклонного возраста. Все были с билетами. Теплоход, пришедший из города, высадил людей и ушел на стоянку на Культбазу (в пяти километрах ниже по течению), чтобы утром по расписанию забрать пассажиров. Люди ждали до полной темноты около двух часов. Все пытались куда-то дозвониться. Но все, от кого зависело решение этого вопроса, испарились в жаркий воскресный день. Такая ситуация была две недели назад, но тогда нам прислали теплоход. А 5 августа - нет. Мы все купили билеты, почему перевозчик не оказал нам услугу, за которую мы заплатили?! Мы оказались брошенными», - рассказали волгоградцы.

В результате около 80 человек, в том числе и дети, так и остались на причале, а ведь многим надо было утром на работу.

В пресс-службе администрации Волгограда пояснили, что, действительно, на последний рейс теплохода на причал «Щучий проран» к 18-30 пришло больше людей, чем могло вместить плавучее средство. "Всего в день было девять рейсов, но такое большое количество людей прибыло на причал именно ко времени отправления последнего, - сообщили в мэрии. – Организация еще одного более позднего рейса была невозможна – с наступлением темного времени суток перевозки запрещены по требованиям безопасности. При этом, прогнозируя уровень общего пассажиропотока, перевозчик организовал достаточное количество рейсов в светлое время суток – например, предпоследний «речной трамвай» отправился с о. Сарпинский в 18-00, однако многие пассажиры, несмотря на консультации представителей перевозчика, решили воспользоваться именно последним в этот день речным рейсом». Чтобы не допустить подобных ситуаций, вероятно, дачникам придется планировать время отъезда с острова Сарпинский, учитывая, в том числе, и возможность подобных ситуаций. К слову, сейчас купленный билет на теплоход предполагает любое время возвращения на набережную Волгограда. Но во избежание повторения таких случаев рассматривается вопрос об установлении точного времени отбытия с острова Сарпинский для регулирования пассажирских потоков".



