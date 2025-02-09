В ЦПКиО Волгограда зажгли 2 тысячи бенгальских огней





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда состоялось яркое событие с зажжением 2 тысяч бенгальских огней. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, яркий вечер 8 февраля прошел вдоль аллеи от снежных горок до ледового катка.

В начале мероприятия гостей парка разогрели подвижными играми, а также музыкальными и интеллектуальными конкурсами. После чего посетителям раздали бенгальские огни для проведения главного действия.





На яркий флешмоб собрались родители с детьми, влюбленные пары и дружеские компании. В один миг часть парка озарилась тысячами ярких огней, на фоне которых все смогли сделать красивые фотографии.

Фото: ЦПКиО