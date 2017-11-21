Волгоград оказался в зоне загрязнения воздуха радиоактивным изотопом рутений-106









Вслед за Южным Уралом и Татарстаном высокое загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106 фиксировалось в Волгограде и Ростове-на-Дону. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росгидромета. Отмечается, что экстремально высокое загрязнение воздуха этим веществом с 25 сентября до 1 октября фиксировали все посты, расположенные в Южном Урале. Так, содержание рутения в пробах наблюдательных точек Аргаяш и Новогорный превысило фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз, что соответствует уровню "экстремально высокое загрязнение". Кроме того, 26-27 сентября продукты распада рутения-106 обнаружены в Татарстане, а 27-28 сентября высокое загрязнение проб аэрозолей и выпадений отмечено в Волгограде и Ростове-на-Дону. Вслед за этим с 29 сентября по 3 октября содержание рутения-106 обнаруживают все европейские страны, начиная с Италии и далее на север Европы.

Рутений-106 используется в качестве источника излучения при раковой терапии. Реже рутений-106 используют в радиоизотопных термоэлектрических генераторах, которые применяют в электроснабжении спутников. Вещество также может возникнуть при переработке ядерных тепловыделяющих элементов.

Сегодня информацию о выбросе рутения-106 прокомментировали на ФГУП "ПО "Маяк", которое расположено в Челябинской области. "Загрязнение атмосферы изотопом рутений-106, указанное в сообщении Росгидромета, не связано с деятельностью ФГУП "ПО "Маяк", - заявила пресс-служба предприятия.

Фото: politrussia.com