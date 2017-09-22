



В отделе МВД Калачевского района в настоящее время идет допрос подозреваемого в убийстве 5-летней Сони Четвертновой. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов, допрос 55-летнего Павла Лукьяненко, одного из задержанных по подозрению в причастности к убийству ребенка, проходит с участием начальника ГУ МВД по Волгоградской области Александра Кравченко и руководителя регионального управления СК РФ Михаила Музраева. Как уточнил Антон Корнаухов, тело 5-летней Сони Четвертновой было обнаружено сегодня в нескольких кварталах от дома, где она жила, в хозпостройке площадью примерно метр на метр. Между тем, как сообщил ИА «Высота 102» источник в правоохранительных органах, девочка подверглась насилию.





Сегодняшние события вызвали бурную реакцию у жителей города. Десятки эмоционально возбужденных жителей Калача-на-Дону Волгоградской области собрались рядом с местом, где было обнаружено тело пропавшей неделю назад 5-летней Сони Четвертновой. Было выставлено усиленное оцепление, люди даже высказывали угрозы самосуда.

В СУ СК по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В рамках расследования дела задержаны двое мужчин. Один из них, Павел Лукьяненко является соседом семьи девочки. Со своей супругой он торговал на местном рынке. В причастности к совершенному преступлению подозревают и его знакомого Дмитрия, который работал мастером по холодильным установкам.





С задержанными уже проводятся следственные действия. В настоящее время на территории, где нашли тело ребенка со следами насильственной смерти, работают эксперты-криминалисты, следователи. По некоторым данным, на момент обнаружения девочка была мертва уже несколько дней.

Ребенка искали тысячи полицейских, волонтеров, казаков, но все было безрезультатно. За информацию о пропавшей девочке назначалось вознаграждение в один миллион рублей.



