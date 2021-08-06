Общество 06.08.2021 12:23
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06.08.2021 12:23
Волгоградское УФАС признало ненадлежащей наружную рекламу кооператива "Станичник", незаконно призывающую граждан брать займы и вкладывать личные сбережения под проценты. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе антимонопольного ведомства, наружная реклама, размещенная на улице Еременко в Краснооктябрьском районе Волгограда, продвигала незаконные финансовые услуги потребительского кооператива, который таковым не является.
Дело было возбуждено по материалам, поступившим из Южного ГУ Банка России в отношении возможного рекламодателя (ПО ПК "Станичник"), а также возможного рекламораспространителя ООО "Дрим Медиа Сервис" (г. Ярославль), являющегося, по информации департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, владельцем данной рекламной конструкции. Рассмотрение дела затянулось на три месяца: ПО ПК "Станичник" в этот период перестал получать почту, а владелец рекламной конструкции (ООО "Дрим Медиа Сервис") наконец-то сообщил антимонопольному органу о реальных лицах, распространявших рекламу на конструкции, ими оказались ярославские индивидуальные предприниматели.
В деле также было подтверждено, что ПО "ПК "Станичник" (ОГРН: 1193443007658), заказавший данную рекламу, не является кредитным кооперативом, а является потребительским обществом, созданным в форме потребительского кооператива. Ранее работавший в регионе Кредитный потребительский кооператив "Станичник" (ОГРН: 1023402631658) с созвучным наименованием и тем же председателем правления был ликвидирован в августе 2020 года. А действующее в настоящее время ПО "ПК "Станичник" не является профессиональным участником финансового рынка и не имеет права привлекать денежные сбережения граждан, а также предоставлять займы неограниченному кругу лиц и, соответственно, рекламировать данный вид деятельности.
Распространение наружной рекламы в ходе дела было прекращено, в связи с чем предписание антимонопольным органом не выдавалось.
В отношении заказчика (ПО "ПК "Станичник") и распространителей рекламы будет рассмотрен вопрос о возбуждении административных производств по ч. 1 ст. 14.3. КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе).
"Данное дело является еще одним примером масштабной работы по противодействию нелегальной деятельности в сфере финансового рынка, проводимой Центральным банком Российской Федерации и его территориальными подразделениями во взаимодействии в том числе с антимонопольными органами. Что касается наружных рекламных конструкций, заполонивших город Волгоград, две трети которых вообще не включены в Схему размещения рекламных конструкций, то, как выяснилось в данном деле, Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, призванный владеть всей информацией в сфере установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе, вообще не владеет (или делает вид, что не владеет) информацией о реальных рекламораспространителях, непосредственно занимающихся распространением рекламы на конкретных конструкциях, что существенно препятствует быстрому устранению в том числе опасных нарушений рекламного законодательства, каковыми являются факты рекламы нелегальных кредиторов", - прокомментировал вынесенное решение руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников.
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