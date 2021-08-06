Общество

В Волгограде рекламу лжекооператива распространяли ярославские бизнесмены

Общество 06.08.2021 12:23
0
06.08.2021 12:23


Волгоградское УФАС признало ненадлежащей наружную рекламу кооператива "Станичник", незаконно призывающую граждан брать займы и вкладывать личные сбережения под проценты. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе антимонопольного ведомства, наружная реклама, размещенная на улице Еременко в Краснооктябрьском районе Волгограда, продвигала незаконные финансовые услуги потребительского кооператива, который таковым не является.
Дело было возбуждено по материалам, поступившим из Южного ГУ Банка России в отношении возможного рекламодателя (ПО ПК "Станичник"), а также возможного рекламораспространителя ООО "Дрим Медиа Сервис" (г. Ярославль), являющегося, по информации департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, владельцем данной рекламной конструкции. Рассмотрение дела затянулось на три месяца: ПО ПК "Станичник" в этот период перестал получать почту, а владелец рекламной конструкции (ООО "Дрим Медиа Сервис") наконец-то сообщил антимонопольному органу о реальных лицах, распространявших рекламу на конструкции, ими оказались ярославские индивидуальные предприниматели.
В деле также было подтверждено, что ПО "ПК "Станичник" (ОГРН: 1193443007658), заказавший данную рекламу, не является кредитным кооперативом, а является потребительским обществом, созданным в форме потребительского кооператива. Ранее работавший в регионе Кредитный потребительский кооператив "Станичник" (ОГРН: 1023402631658) с созвучным наименованием и тем же председателем правления был ликвидирован в августе 2020 года. А действующее в настоящее время ПО "ПК "Станичник" не является профессиональным участником финансового рынка и не имеет права привлекать денежные сбережения граждан, а также предоставлять займы неограниченному кругу лиц и, соответственно, рекламировать данный вид деятельности.
Распространение наружной рекламы в ходе дела было прекращено, в связи с чем предписание антимонопольным органом не выдавалось.
В отношении заказчика (ПО "ПК "Станичник") и распространителей рекламы будет рассмотрен вопрос о возбуждении административных производств по ч. 1 ст. 14.3. КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе).
"Данное дело является еще одним примером масштабной работы по противодействию нелегальной деятельности в сфере финансового рынка, проводимой Центральным банком Российской Федерации и его территориальными подразделениями во взаимодействии в том числе с антимонопольными органами. Что касается наружных рекламных конструкций, заполонивших город Волгоград, две трети которых вообще не включены в Схему размещения рекламных конструкций, то, как выяснилось в данном деле, Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, призванный владеть всей информацией в сфере установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе, вообще не владеет (или делает вид, что не владеет) информацией о реальных рекламораспространителях, непосредственно занимающихся распространением рекламы на конкретных конструкциях, что существенно препятствует быстрому устранению в том числе опасных нарушений рекламного законодательства, каковыми являются факты рекламы нелегальных кредиторов", - прокомментировал вынесенное решение руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
06.08.2021 15:11
Общество 06.08.2021 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2021 13:37
Общество 06.08.2021 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2021 13:22
Общество 06.08.2021 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2021 12:03
Общество 06.08.2021 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2021 10:57
Общество 06.08.2021 10:57
Комментарии

0
Далее
Общество
05.08.2021 21:40
Общество 05.08.2021 21:40
Комментарии

0
Далее
Общество
05.08.2021 19:55
Общество 05.08.2021 19:55
Комментарии

0
Далее
Общество
05.08.2021 19:05
Общество 05.08.2021 19:05
Комментарии

0
Далее
Общество
05.08.2021 17:22
Общество 05.08.2021 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
05.08.2021 15:36
Общество 05.08.2021 15:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.08.2021 12:10
Общество 05.08.2021 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
05.08.2021 11:24
Общество 05.08.2021 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
05.08.2021 09:49
Общество 05.08.2021 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2021 14:22
Общество 04.08.2021 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2021 14:12
Общество 04.08.2021 14:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:11
Волгоградский губернатор сдал кровь для спасения тяжелобольных COVID-19Смотреть фотографииCмотреть видео
14:16
«ГАЗель» сгорела в Волгограде на пути к дачам (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:05
Вокруг волгоградской больницы №25 расширят парковкуСмотреть фотографии
13:37
В поезде «Волгоград-Москва» вагон-ресторан заменили на бистроСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде по факту гибели девочки в ванной возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
13:25
Пьяный волжанин покалечился на угнанной из автосервиса машиныСмотреть фотографии
13:22
На севере Волгоградской области похолодаетСмотреть фотографии
13:04
Wink покажет все матчи чемпионата Франции по футболуСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде рекламу лжекооператива распространяли ярославские бизнесменыСмотреть фотографии
12:03
Волгоградская область обогнала Австралию по количеству зараженных и умерших от коронавирусаСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде тело подростка нашли в ваннойСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде не могут устранить аварию на водопроводеСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде ждут жалоб от поступающих в вузы и ссузыСмотреть фотографии
10:52
«Будем прочесывать лес»: в хуторе Волгоградской области ищут мертвых свинейСмотреть фотографии
10:25
90% сотрудников Волгоградского алюминиевого завода вакцинировались от коронавирусаСмотреть фотографии
10:15
Денег нет, но деньги есть: жители Волгоградской области накопили на счетах 293 миллиардаСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде адвокат пытался пронести iPhone на территорию СИЗО-1Смотреть фотографии
09:50
Волгоградец на мопеде протаранил столбСмотреть фотографии
09:25
Урожай снарядов времен войны собрали саперы у поселка под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:18
Птицефабрика в Волгоградской области загадила округу пометомСмотреть фотографии
21:40
На Набережной Волгограда губернатор встретился с привитыми общественникамиСмотреть фотографии
19:55
Долги жильцов перед УК-банкротом выставили на торги в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:05
«Хотим сделать красиво»: в Александро-Невский собор в Волгограде набирают певчихСмотреть фотографии
17:22
Конструктор пакетного предложения от «Ростелекома»: теперь каждый может создать свой идеальный тарифСмотреть фотографии
17:22
На севере в Волгограде прорвало водопровод с питьевой водойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
Электронный документооборот «расширяет» горизонты: цифровую подпись теперь можно получить бесплатноСмотреть фотографии
14:49
На волгоградских заводах готовы платить рабочим в среднем 24 тысячи рублейСмотреть фотографии
14:33
Новое тревел-шоу МТС поможет волгоградцам спланировать отпускСмотреть фотографии
14:12
Глава СК РФ возмутился выпиской из больницы Волгограда ветерана с дырой в животеСмотреть фотографии
14:10
Розовые it-карамельки прислали в мужскую колонию в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 