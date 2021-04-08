



В Волгоградской области еще пять человек скончались от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, среди новых жертв пандемии – 84-летний волгоградец. Пожилой мужчина обратился за помощью спустя только девять дней после появления признаков заболевания. До этого он пытался лечиться самостоятельно. Однако в госпитале ветеранов войны, куда его госпитализировали, мужчину спасти не удалось. Также безуспешными оказались попытки врачей в борьбе за жизни 61-летней волгоградки, 92-летнего жителя областного центра, 69-летней пенсионерки из Среднеахтубинского района и 78-летней жительницы Быковского района. Всего в регионе уже 991 человек умерли от коронавируса.

При этом за минувшие сутки ковидом в регионе заразились 110 человек, 102 человека вылечились от инфекции.



