Общество

Роковые девять дней: в Волгоградской области пополнился список жертв коронавируса

Общество 08.04.2021 13:45
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08.04.2021 13:45


В Волгоградской области еще пять человек скончались от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, среди новых жертв пандемии – 84-летний волгоградец. Пожилой мужчина обратился за помощью спустя только девять дней после появления признаков заболевания. До этого он пытался лечиться самостоятельно. Однако в госпитале ветеранов войны, куда его госпитализировали, мужчину спасти не удалось. Также безуспешными оказались попытки врачей в борьбе за жизни 61-летней волгоградки, 92-летнего жителя областного центра, 69-летней пенсионерки из Среднеахтубинского района и 78-летней жительницы Быковского района. Всего в регионе уже 991 человек умерли от коронавируса. 
При этом за минувшие сутки ковидом в регионе заразились 110 человек, 102 человека вылечились от инфекции.

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