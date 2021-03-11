Общество 11.03.2021 14:06
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11.03.2021 14:06
За минувшие сутки в Волгоградской области диагноз коронавирусная инфекция поставлен еще 138 жителям региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, за прошедший день также 133 человека благополучно вылечились от ковида. Однако череда смертей от коронавируса в Волгоградской области не прекращается – так, за минувшие сутки стало известно еще о семерых умерших. Среди новых жертв коронавируса – 56-летняя жительница Котовского района. Почувствовав себя плохо, только спустя три дня она вызвала на дом участкового терапевта, но от предложенной госпитализации женщина отказалась. Но состояние ее ухудшилось и на следующий день она вызвала уже бригаду скорой помощи. К сожалению, спасти ее не удалось – она умерла в Котовской ЦРБ. 64-летний житель Ленинского района, которого госпитализировали в районную больницу, через несколько дней отказался от продолжения лечения и вернулся домой. Через несколько дней его повторно положили в ту же больницу, но уже в тяжелом состоянии, где он и скончался.
Ушла из больницы и 60-летняя жительница Палласовского района, госпитализированная в медучреждение с коронавирусом. Не лечилась пенсионерка и амбулаторно. Через несколько дней ее увезла в районную больницу скорая помощь, но спасти ее не удалось.
Среди погибших от коронавируса – и 59-летняя жительница Урюпинска, которой в итоге не помогло своевременное обращение за медицинской помощью. Сначала она лечилась дома, но из-за отсутствия положительной динамики ее госпитализировали в ЦРБ. Борьба за ее жизнь не увенчалась успехом. Не пережили коронавирус 68-летняя жительница Михайловки, 63-летний камышанин и 65-летняя волгоградка.
Всего в регионе уже 844 человека умерли в период пандемии.
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