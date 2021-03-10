



На Масленичной неделе в Волгоградской области изменились цены на продукты, которые обычно используются для приготовления блинов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, так, на 2,12% подорожало сливочное масло, достигнув планки в 579,57 рублей за килограмм. Чуть увеличилась стоимость сметаны – на 0,13% (220 рублей за кг). А вот остальные продукты, без которых не испечь блины, немного подешевели. В частности, подсолнечное масло стало стоить меньше на сотые доли процента – 113,36 рублей за кг, яйца в цене снизились на 0,5% - 75,57 рублей за десяток, на 0,3% подешевело молоко – до 56,37 рублей за литр. Средняя стоимость сахара также снизилась почти на 0,3% (45 рублей за кг), подешевела, правда, на мизер и мука – на 0,04% (33,37 рублей за кг).



