Берегитесь: невидимой ледяной коркой покрываются дороги Волгоградской области





О голодедице сегодня на дорогах региона предупреждают волгоградские синоптики. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на ЦГМС, утром в регионе местами пройдет снег, а вот днем осадков не ожидается. Ночью в отдельных районах области температура упала до -21º. В Волгограде было заметно теплее - от -10 до -12º. В течение дня в областном центре и вовсе мороз спадет до -6...-8º.

Несмотря на относительно небольшой минус за окном - одеваться стоит потеплее. Дело в том, что пронизывающий северо-западный ветер из Волгоградской области никуда не делся. Дуть он будет и сегодня - местами с порывами до 11-16 метров.



