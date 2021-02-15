Берегитесь: невидимой ледяной коркой покрываются дороги Волгоградской области

Общество 15.02.2021 08:02
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15.02.2021 08:02
О голодедице сегодня на дорогах региона предупреждают волгоградские синоптики. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на ЦГМС, утром в регионе местами пройдет снег, а вот днем осадков не ожидается. Ночью в отдельных районах области температура упала до -21º. В Волгограде было заметно теплее - от -10 до -12º. В течение дня в областном центре и вовсе мороз спадет до -6...-8º.
Несмотря на относительно небольшой минус за окном - одеваться стоит потеплее. Дело в том, что пронизывающий северо-западный ветер из Волгоградской области никуда не делся. Дуть он будет и сегодня - местами с порывами до 11-16 метров.
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