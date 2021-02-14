Общество

В Волжском с аншлагом открылась выставка первоцветов

Общество 14.02.2021 17:18
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14.02.2021 17:18


Сегодня в оранжерее  ботанического сада в Волжском открылась выставка первоцветов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ботаническом саду, выставка продлится до 22 февраля. 

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, посетить оранжерею можно только в группах до десяти человек. Но из-за большого количества желающих запись на следующие выходные уже закрыта, так что побывать в саду и подивиться красоте первоцветов можно теперь только в будние дни. 

А посмотреть в ботаническом саду есть, на что. В оранжерее уже цветут тюльпаны, нарциссы, крокусы, цикламены и примула. Гости выставки признались, что пришли сюда за ощущением весны и хорошим настроением. Тем более, что все желающие могли приобрести с собой букетики предвестников солнца и тепла.
Фото инстаграм ботанического сада.

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