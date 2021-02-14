В Волжском с аншлагом открылась выставка первоцветов





Сегодня в оранжерее ботанического сада в Волжском открылась выставка первоцветов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ботаническом саду, выставка продлится до 22 февраля.





Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, посетить оранжерею можно только в группах до десяти человек. Но из-за большого количества желающих запись на следующие выходные уже закрыта, так что побывать в саду и подивиться красоте первоцветов можно теперь только в будние дни.





А посмотреть в ботаническом саду есть, на что. В оранжерее уже цветут тюльпаны, нарциссы, крокусы, цикламены и примула. Гости выставки признались, что пришли сюда за ощущением весны и хорошим настроением. Тем более, что все желающие могли приобрести с собой букетики предвестников солнца и тепла.

Фото инстаграм ботанического сада.