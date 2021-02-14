Упавшему в яму волгоградцу компенсируют ущерб за сломанную ногу

Общество 14.02.2021 16:26
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14.02.2021 16:26
Компенсацию морального вреда в сумме 70 тысяч рублей выплатит администрация Волгограда местному жителю, который в результате попадания в провал на дороге сломал ногу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, инцидент произошел днем 16 марта 2019 года в Тракторозаводском районе Волгограда.
В судебном заседании установлено, что в результате провала дорожного покрытия мужчина правой ногой оказался в яме, а левая под тяжестью тела травмировалась. Волгоградец требовал с администрации и коммунальщиков 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, но суд постановил взыскать в мэрии 70 тысяч. С таким решением не согласилась мэрия и обжаловала его. Представитель администрации просила суд принять новое решение и отказать в удовлетворении исковых требований. В качестве доводов приводилось, что волгоградец обратился в больницу на следующий день после падения, поэтому факт перелома ноги из-за попадания в яму или провал асфальтового покрытия является недоказанным. Утверждалось, что ремонтные работы на данном участке проводила компания-концессионер, в связи с чем администрация посчитала себя ненадлежащим ответчиком по делу. Однако суд посчитал, что обязанность по содержанию дорог возложена на собственника, т.е. администрацию Волгограда. Также выяснилось, что концессии в марте 2019 года каких-либо работ на улице, где произошел провал, не проводили.
Факт падения в яму мужчина доказал фотографиями, также это подтвердили свидетели. Суду пострадавший представил и медицинскую документацию.
Апелляционная инстанция, рассмотрев материалы дела, пришла к выводу, что администрацией Волгограда ненадлежащим образом осуществлялись полномочия по содержанию автомобильной дороги местного значения. Сумма компенсации морального вреда, назначенная судом первой инстанции, оставлена без изменений, а жалоба – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.
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