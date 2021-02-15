



Согласно прогнозам метеорологов, зима в Волгоградской области не собирается сдавать свои позиции, даже в марте нас ждут и осадки, и минусовые температуры. Ни для кого не секрет, что холодное время года - период повышенного травматизма. Причиной часто служит ранее наступление темноты и особенности погоды. Даже если зимой отмечается аномально теплая погода, она может сменяться снегопадами и гололедом. Согласно статистическим данным, на зимний травматизм приходится до 15% заболеваемости с временной утратой трудоспособности.

Как рассказали ИА «Высота 102» в страховой компании ООО «Капитал МС», скользкая корка на пешеходных дорогах и проезжей части является причиной чрезвычайных происшествий и росте числа пострадавших от травм, среди которых наиболее часто отмечаются черепно-мозговая травмы, переломы костей конечностей, повреждения связочного аппарата голеностопного и коленного суставов, сочетанная травма. Всегда сопряжены с риском травм и занятия зимними видами спорта.

Как отмечают страховщики ООО «Капитал МС», чтобы зима не омрачалась пребыванием на больничной койке, нужно помнить о простых правилах профилактики травматизма:

• в «скользкую» погоду - не спешите, в банальной спешке многие просто не видят скользких ступенек, не замечают опасных участков, например, льда, припорошенного снегом, в результате – падения и травмы;

• без надобности в «скользкую» погоду из дома вообще лучше не выходить, эти рекомендации особенно касаются лиц пожилого возраста и беременных женщин;

• если выйти на улицу необходимо, то наденьте максимально удобную обувь на плоской подошве и низком широком каблуке, в сильный гололед хорошо прикрепить на обувь специальные «тормозящие» накладки (может помочь и прикрепленная к подошве обуви полоска наждачной бумаги), идеальный вариант -

обувь с качественной рифленой подошвой;

• во время гололеда походка должна быть особой, немного скользящей, словно вы двигаетесь на маленьких лыжах, наступать надо на всю подошву, передвигаться медленно и внимательно смотреть под ноги;

• женщинам в период гололеда не стоит ходить на высоких, тонких каблуках,

при выходе из транспорта или спуске по лестнице надо приподнимать полы длинной одежды (пальто или шубы), держаться за перила;

• не ходите близко к стенам зданий – упавшая с крыши сосулька или кусок снега могут привести к черепно-мозговой травме;

• при занятиях спортом необходимо пользоваться средствами защиты (шлем, наколенники и др.).

Если чувствуете, что потеряли равновесие, попытайтесь при падении постараться избежать тяжелых травм. Для этого:

• напрягите мышцы и сгруппируйтесь, чтобы уменьшить силу удара о лед;

• помните, что безопасней всего падать на бок, так можно уберечь от травм таз, позвоночник и конечности;

• если падаете лицом вниз, голову лучше втянуть в плечи, локти прижать к бокам, спину выпрямить, ноги слегка согнуть;

• старайтесь не приземляться на выпрямленные руки (!), это чревато тяжелыми переломами;

• при падении на спину прижмите подбородок к груди, а руки раскиньте пошире;

• если падаете со скользкой лестницы, постарайтесь прикрыть лицо и голову руками, не пытаться затормозить падение, растопыривая конечности, это лишь увеличит количество переломов.

Но если все же травма случилась, то помните о следующем:

1. При несчастных случаях и травмах гражданам в первую очередь, как правило, оказывается скорая медицинская помощь. Она оказывается вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях в экстренной или неотложной форме. В соответствии с законодательством скорая медицинская помощь медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения оказывается гражданам бесплатно, независимо от того: предъявили вы полис или нет.

Если вы застрахованы в системе ОМС, то эта помощь будет оплачена за счет средств ОМС, если не застрахованы, потому что не успели это сделать или не имеете права на ОМС ( военнослужащие и лица к ним приравненные в организации оказания медпомощи, некоторые категории иностранных граждан), то скорая помощь должна быть оплачена за счет бюджетных средств регионов .

2. Медицинская помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих прямую угрозу жизни пациенту, оказывается любому гражданину не только бесплатно, но и безотлагательно. Отказ в ее оказании не допускается. За нарушение данных требований медицинские организации и медицинские работники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Если у вас есть полис ОМС, то при травме он покрывает не только вызов скорой медицинской помощи, транспортировку к месту оказания медицинской помощи обезболивание, рентген, гипс, но и необходимые для диагностики компьютерную томографию (КТ) и магниторезонансную томографию (МРТ), операцию с использованием металлоконструкций (штифты, аппарат Илизарова и др.), эндопротезы различных суставов, лекарства в стационаре, реабилитацию, в рамках которой вам оказывается физиолечение, ЛФК, массаж и многое другое.

4. Если при наличии полиса ОМС ваши права на качественную бесплатную медицинскую помощь, перечисленные выше, нарушаются, возникают проблемы с ее получением в необходимом объеме и в установленные сроки, незамедлительно обращайтесь к страховым представителям своей страховой компании, номер телефона указан на полисе ОМС.

Страховые представители филиала ООО "Капитал МС" в Волгоградской области всегда на связи с вами.

Позаботьтесь о своем здоровье вместе с Капитал МС!



