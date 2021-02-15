Общество

Профилактика зимнего травматизма: советы страховых представителей ООО « Капитал МС»

Общество 15.02.2021 08:18 Новости компаний
0
15.02.2021 08:18 Новости компаний


Согласно прогнозам метеорологов, зима в Волгоградской области не собирается сдавать свои позиции, даже в марте нас ждут и осадки,  и минусовые температуры. Ни для кого не секрет, что холодное время года - период повышенного травматизма. Причиной часто служит ранее наступление темноты  и особенности погоды. Даже  если зимой отмечается аномально теплая погода, она может сменяться снегопадами и гололедом. Согласно статистическим данным,  на зимний травматизм приходится до 15% заболеваемости с временной утратой трудоспособности.
Как рассказали ИА «Высота 102» в страховой компании ООО «Капитал МС», скользкая корка на пешеходных дорогах и проезжей части является причиной чрезвычайных происшествий и росте числа пострадавших от травм, среди которых наиболее часто отмечаются  черепно-мозговая травмы, переломы костей конечностей, повреждения связочного аппарата голеностопного и коленного суставов, сочетанная травма. Всегда сопряжены с риском травм  и занятия зимними видами спорта. 
Как отмечают страховщики ООО «Капитал МС», чтобы зима не омрачалась пребыванием на больничной койке, нужно помнить о простых правилах профилактики травматизма:
 в «скользкую» погоду - не спешите, в банальной спешке  многие просто не видят скользких ступенек, не замечают опасных участков, например,  льда, припорошенного снегом,  в результате – падения и  травмы;  
 без надобности в «скользкую» погоду из дома вообще лучше не выходить, эти рекомендации особенно касаются лиц пожилого возраста и беременных женщин;
 если выйти на улицу необходимо, то наденьте максимально удобную обувь на плоской подошве и низком широком каблуке,  в сильный гололед хорошо прикрепить на обувь специальные «тормозящие» накладки (может помочь и  прикрепленная  к подошве обуви полоска наждачной бумаги),  идеальный вариант - 
обувь с качественной рифленой подошвой;
   во время гололеда походка должна быть особой, немного скользящей, словно вы двигаетесь на маленьких лыжах, наступать надо на всю подошву, передвигаться медленно и внимательно смотреть под ноги;
  женщинам  в период  гололеда не стоит ходить на высоких, тонких каблуках,  
при выходе из транспорта или спуске  по лестнице надо приподнимать полы  длинной одежды (пальто или шубы), держаться за перила; 
 не ходите  близко к стенам зданий – упавшая с крыши сосулька или кусок снега  могут привести к черепно-мозговой травме;
 при занятиях спортом необходимо пользоваться средствами защиты (шлем, наколенники и др.).
Если чувствуете, что потеряли равновесие, попытайтесь при падении постараться избежать тяжелых травм. Для этого:
 напрягите мышцы и сгруппируйтесь, чтобы уменьшить силу удара о лед; 
 помните, что безопасней всего падать на бок, так можно уберечь от травм таз, позвоночник и конечности;
 если падаете лицом вниз, голову лучше втянуть в плечи, локти прижать к бокам, спину выпрямить, ноги слегка согнуть; 
 старайтесь не приземляться  на выпрямленные руки (!), это чревато тяжелыми переломами; 
 при падении на спину прижмите  подбородок к груди, а руки раскиньте  пошире; 
 если падаете со скользкой лестницы, постарайтесь  прикрыть лицо и голову руками, не пытаться затормозить падение, растопыривая конечности, это лишь увеличит количество переломов. 
     Но   если все же травма случилась, то помните о следующем:
1. При несчастных случаях и травмах гражданам в первую очередь, как правило,  оказывается скорая медицинская помощь. Она  оказывается вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях  в экстренной или неотложной форме.  В соответствии с законодательством   скорая медицинская помощь медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения оказывается гражданам бесплатно, независимо от того: предъявили вы полис или нет.  
Если вы застрахованы в системе ОМС, то эта помощь будет оплачена за счет средств ОМС, если  не застрахованы, потому что не успели это сделать или не имеете права на ОМС ( военнослужащие и лица к ним приравненные в организации оказания медпомощи, некоторые категории иностранных граждан),  то скорая помощь должна быть  оплачена за счет бюджетных средств регионов .
2. Медицинская помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих прямую угрозу жизни пациенту,  оказывается любому гражданину не только бесплатно, но и безотлагательно. Отказ в ее оказании не допускается. За нарушение данных требований медицинские организации и медицинские работники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Если у вас есть полис ОМС, то при травме он покрывает не только вызов скорой медицинской помощи, транспортировку к месту оказания медицинской помощи обезболивание, рентген, гипс, но и необходимые для диагностики компьютерную томографию (КТ) и магниторезонансную томографию (МРТ), операцию с использованием металлоконструкций (штифты, аппарат Илизарова и др.), эндопротезы различных суставов, лекарства  в стационаре, реабилитацию, в рамках которой вам оказывается физиолечение, ЛФК, массаж и многое другое. 
4. Если при наличии полиса ОМС ваши права на качественную бесплатную медицинскую помощь, перечисленные выше, нарушаются,  возникают проблемы с ее получением  в необходимом объеме и  в установленные сроки,  незамедлительно обращайтесь   к страховым представителям своей страховой компании, номер телефона указан на полисе ОМС. 
Страховые представители филиала  ООО "Капитал МС" в Волгоградской области  всегда  на связи с вами. 
Позаботьтесь о своем здоровье  вместе с Капитал МС!     

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Общество
15.02.2021 11:00
Общество 15.02.2021 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2021 09:09
Общество 15.02.2021 09:09
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2021 08:02
Общество 15.02.2021 08:02
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2021 17:18
Общество 14.02.2021 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2021 17:02
Общество 14.02.2021 17:02
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2021 16:26
Общество 14.02.2021 16:26
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2021 13:40
Общество 14.02.2021 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2021 11:40
Общество 14.02.2021 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2021 08:33
Общество 14.02.2021 08:33
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2021 21:32
Общество 13.02.2021 21:32
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2021 19:25
Общество 13.02.2021 19:25
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2021 15:14
Общество 13.02.2021 15:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.02.2021 14:24
Общество 13.02.2021 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2021 08:49
Общество 13.02.2021 08:49
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2021 20:30
Общество 12.02.2021 20:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:00
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой и автобусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:00
Партию сомнительных духов изъяли из магазина косметики в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде столкнулись автобус и маршрутка: шестеро пострадавшихСмотреть фотографии
09:09
Волгоградская область упала в рейтинге качества жизниСмотреть фотографии
08:39
В эко-парке Волгограда потушили пожарСмотреть фотографии
08:18
Профилактика зимнего травматизма: советы страховых представителей ООО « Капитал МС»Смотреть фотографии
08:02
Берегитесь: невидимой ледяной коркой покрываются дороги Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:22
В Волгограде около многоэтажки нашли тело девушкиСмотреть фотографии
17:18
В Волжском с аншлагом открылась выставка первоцветовСмотреть фотографии
17:02
«Каждый день, с утра до ночи, круглосуточно»: волгоградцы – о любви в своей жизни (ОПРОС)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:26
Упавшему в яму волгоградцу компенсируют ущерб за сломанную ногуСмотреть фотографии
14:29
Семь пенсионеров скончались за сутки от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:40
Как Мишустин приказал: в Волгограде начали сокращать федеральных служащихСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде перекосило памятник на братской могиле советских солдатСмотреть фотографии
10:36
Три человека пострадали в серьезном ДТП на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:18
В Волгоградской области дотла сгорела иномаркаСмотреть фотографии
08:33
В Волгоградской области зафиксировали самое сильное падение рождаемости в ЮФОСмотреть фотографии
21:32
«Температурные качели» в Волгоградской области улетят в минусСмотреть фотографии
19:25
Нарушителя ковидной границы засекли в поликлинике ВолгоградаСмотреть фотографии
16:54
«Хотел, как лучше?»: в Волгоградской области главу поселения оштрафовали за служебный подлогСмотреть фотографии
15:14
Сбербанк в Волгограде присоединился к гражданскому движению «Быть героем просто»Смотреть фотографии
14:24
«Я видел ее глаза»: волгоградец рассказал, как спас дворняжку из ледяной полыньиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:34
Лечился сам: 35-летнего волгоградца убил коронавирусСмотреть фотографии
12:45
Суд признал незаконной корректировку проекта скандальной ликвидации 18 свалок под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:22
Инвалиду за кражу двух котлет и хурмы присудили в Волгоградской области обязательные работыСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области легковушка насмерть задавила пенсионеркуСмотреть фотографии
09:12
В центре Волгограда под утро загорелся винный бар "Vin-Vin" (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
08:49
100 тысяч рублей получит автор лучшего проекта благоустройства улицы в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
20:30
Удар по «Ребрам»: наглый бар в центре Волгограда отключили от водыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:37
Александр Млечко: Цукерберг положил конец прекрасной эпохеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 