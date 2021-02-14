Общество

«Каждый день, с утра до ночи, круглосуточно»: волгоградцы – о любви в своей жизни (ОПРОС)

Общество 14.02.2021 17:02
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14.02.2021 17:02




В День влюбленных, который отмечается сегодня, конечно, поговорим о любви. А точнее, послушаем, что думают об этом волгоградцы – присутствует  ли это светлое чувство в их жизни, на какие поступки оно может сподвигнуть человека и почему любящему и любимому человеку  все время приходится трудиться, чтобы его сохранить. Подробности – в опросе ИА «Высота 102». 

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