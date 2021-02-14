Общество 14.02.2021 17:02
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14.02.2021 17:02
В День влюбленных, который отмечается сегодня, конечно, поговорим о любви. А точнее, послушаем, что думают об этом волгоградцы – присутствует ли это светлое чувство в их жизни, на какие поступки оно может сподвигнуть человека и почему любящему и любимому человеку все время приходится трудиться, чтобы его сохранить. Подробности – в опросе ИА «Высота 102».
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