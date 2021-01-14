Общество

Чиновники искали в кварталах Волгограда дворников

Общество 14.01.2021 13:52
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14.01.2021 13:52


Сегодня специалисты профильных структур администрации города и района проверили территории жилых кварталов, за состоянием которых должны следить обслуживающие многоквартирный фонд организации. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, по данным мониторинга, проведенного департаментом ЖКХ и ТЭК мэрии, сегодня утром на уборку городских кварталов вышло  свыше 1600  дворников.  В обязанности УК входит обработка и очистка  внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек во дворах.  Особое внимание в ходе проверок уделяется устранению наледи и сосулек, что особенно актуально сейчас, когда в силу погодных условий проезды и тротуар во дворах покрылись ледяной коркой.  
Выяснилось, что накануне далеко не во всех управляющих компаниях ответственно отнеслись к обработке дворовых территорий от снега и гололеда. Например, во дворе дома №26 работал всего один дворник. После вмешательства городских властей сегодня во двор вышли уже семь дворников, также была задействована техника в виде двух тракторов. При этом, отметили в мэрии, брошенных дворов в Волгограде нет. "Где-то убирают быстро, а где-то медленно", - заверили здесь. 

В настоящее время проверки завершены в Краснооктябрьском, Дзержинском  и Центральном районах, объезды в остальных районах еще продолжаются. Согласно предварительной информации по данным на 12.00, на территории 17% проверенных дворовых территорий обслуживающим организациям необходимо провести повторную обработку пешеходных дорожек либо внутридворовых проездов. Соответствующие уведомления направляются в адрес управляющих компаний, некачественно убравших придомовые территории. Если к моменту повторной проверки состояние двора  останется  без изменений, управляющая компания будет оштрафована на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. При этом штраф не отменяет необходимость устранения выявленного нарушения. По вопросам ненадлежащей уборки двора жители могут обратиться в районное МБУ «ЖКХ» или написать жалобу в муниципальную жилищную инспекцию Волгограда. Тем более, что далеко не все волгоградцы довольны качеством этих работ. Некоторые горожане рассказывают, что в их кварталах управляющие компании даже не могут обеспечить необходимым инвентарем своих сотрудников. Поэтому кто-то возит ведра с песком в старых детских колясках, а кто-то посыпает дорожки из цветочных горшков. 

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