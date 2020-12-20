Волгоградцам пообещали сказочную погоду на 31 декабря

Общество 20.12.2020 14:20
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20.12.2020 14:20
В Волгограде последние дни перед новым годом и 31 декабря ожидается комфортная зимняя погода со снегом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт gismeteo.ru, если 27 декабря в городе будет еще идти снег с дождем, то уже на следующий день ударят морозы до - 10. Однако в последующие дни температура воздуха будет постепенно повышаться и дойдет до - 3 - 5 градусов к 31 декабря. При этом осадки в виде снега ожидаются с 28 декабря по 31 декабря включительно.
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