В Волгограде апробируют морозостойкую технологию укладки асфальта

Общество 06.12.2020 17:44
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06.12.2020 17:44
Новую для Волгограда технологию укладки асфальтобетона при температуре окружающего воздуха до –10 градусов по Цельсию апробируют дорожные службы. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации города, МБУ "Северное" ведет работы на местном проезде проспекта Ленина в границах улиц Зорге и Тарифной в Краснооктябрьском районе.
Муниципальное учреждение изготавливает щебеночно-мастичный асфальтобетон с превышением стандартной температуры на собственном заводе. Благодаря наличию в асфальтобетоне современных присадок, а также его транспортировке на новых самосвалах с автоматическим подогревом кузова, укладку финишного дорожного слоя можно выполнять при погоде до -10 градусов. Технологический процесс, как подчеркнули в мэрии, полностью соответствует принятым в 2019 году рекомендациям Росавтодора по устройству асфальтобетонных покрытий в сложных погодных условиях.
Рабочие укладывают дорожное покрытие на заранее подготовленный выравнивающий слой асфальта в ясную сухую погоду с предварительной обработкой поверхности битумной эмульсией. Параметры поступающей смеси, в том числе температуру, непрерывно контролирует служба строительного контроля.
Готовое покрытие на каждом этапе проходит лабораторные испытания. В случае, если на отдельных участках новый асфальт не будет соответствовать нормативам, повторные работы проведут за счет внебюджетных средств предприятия. По окончании зимнего сезона по инициативе МБУ участки дороги обследует специальная комиссия.
Выполнение дорожных работ в декабре обусловлено образовавшейся денежной экономией. План текущего года по ремонту проезжих частей в рамках нацпроекта в Волгограде выполнили еще в конце лета. Поэтому администрация города получила дополнительные деньги, на которые до конца осени отремонтировали объекты из списка 2021 года. В результате к концу ноября образовалась финансовая экономия, которую муниципалитет решил направить на обновление по новой технологии еще одной дороги.
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