Общество

Космические перемены ожидают улицу возле парка Гагарина в Волгограде

Общество 02.11.2020 16:31
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02.11.2020 16:31


Аукцион на проведение первого этапа комплексного благоустройства улицы Титова в Краснооктябрьском районе объявлен сегодня в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена торгов составляет 23 млн рублей.  Работы должны быть проведены в 2021 году.
На пешеходной территории вдоль улицы Титова уложат тротуарную плитку, построят поливочный водопровод, установят систему видеонаблюдения, 50 парковых фонарей и 35 лавочек с урнами. В зеленой зоне запланирована укладка 5,6 тысячи квадратных метров рулонного газона, который, по требованию заказчика, должен быть изумрудно-зеленого цвета. Также подрядчик обязан высадить около 600 кустов бирючины, 12 саженцев каштанов, 2000 кустов роз Флорибунда, которые цветут до осенних заморозков.
На улице Титова расположен парк имени Гагарина, который находится в стадии реконструкции. В настоящее время там ведется озеленение. Всего в месте отдыха планируется высадить 4,5 тысячи деревьев и кустарников.

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