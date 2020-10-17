В Волгограде продукты и полуфабрикаты для школьного питания готовятся на высокотехнологичном оборудовании
Общество 17.10.2020 09:26 Новости компаний
0
17.10.2020 09:26 Новости компаний
Порядка 200 образцов современного оборудования представлено на комбинате готового питания компании “Виво маркет”. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, на сегодняшний день - это одно из самых больших и высокотехнологичных производств в ЮФО, которое располагается на площади 6,5 тысячи квадратных метров.
Фабрика состоит из 3 блоков: цехов по производству полуфабрикатов (овощных, мясных, рыбных, цех по обработке яйца); распределительного центра, включающего в себя зону приемку и отгрузки продукции, складские и холодильные камеры, цех фасовки сырья; цеха по производству продукции различной степени готовности. Настоящая гордость технологов комбината - шкаф шокового охлаждения.
Профессионалы шутят, что использовать в работе шокер, это то же самое, что для автолюбителя прокатиться на машине премиум-класса - от удовольствия захватывает дух. И по стоимости одна установка сопоставима с дорогим авто. Всего на фабрике 4 таких шкафа.
Шкаф шокового охлаждения многофункционален. Он может замораживать и размораживать, раcстаивать тесто, пастеризовать, использовать несколько циклов режима нагревания. Но основное предназначение устройства все же охлаждение и заморозка продуктов. Список наименований достигает 90 позиций: мясо, овощи, фрукты, рыба, мороженое, соусы, хлеб и булочки, супы, готовые вторые блюда и картофель, тесто и т.д. Для каждого блюда подбирается оптимальный режим и температура замораживания, хранения и разморозки. Тепло из продуктов или блюд выводится мгновенно. Это позволяет сохранить максимально свежий вид продукта, его вкусовые и внешние качества.
Очень интересная функция - расстойка теста – осуществляется с помощью специально заданной программы. Устанавливаются время и температура, больше всего подходящие для естественного брожения. В итоге тесто равномерно поднимается, получается пышным и вкусным. Приготовленные из такого теста пироги и булочки получаются пышными и мягкими. Кроме того, шоковая заморозка гарантирует сохранение всех полезных свойств продуктов, их консистенции и витаминов.
«Мы не раз говорили о том, что главное требование к любому комбинату питания - это обеспечение пищевой безопасности. Так вот, технические возможности шкафа шоковой заморозки позволяют обеззараживать даже самые труднодоступные места, удалять неприятные запахи и уничтожать бактерии», - отмечают в компании.
Два из четырех шокеров установлены в универсальном цехе по производству готового продукта. Этот цех также интересен тем, что он может быть переориентирован под запрос заказчика в считанные часы. Универсальная система канализационных трапов, электроснабжения, водоснабжения, передвижное оборудование - все это позволяет создавать новые технологические линии в зависимости от потребности рынка и клиента.
Тестомесильные машины, миксеры, тестораскаточные машины, круассаноматы, многофункциональные электросковороды, пароконвектоматы, камеры шокового охлаждения - всего порядка 200 образцов оборудования в распоряжении специалистов комбината ежедневно.
Более 45% от общей площади производства занимают холодильные камеры. Они оснащены централизованной системой управления и мониторинга температурных режимов для каждой категории продукта, а также автоматизированной системой контроля сроков его годности и ротации.
Благодаря такому оборудованию комбинат обеспечивает социальные объекты продуктами высокой степени готовности, единого стандарта качества, которые изготовлены в соответствии с требованиями безопасности, включая санитарно - эпидемиологические и ветеринарные нормы.
Реклама
Строитель стадиона «Волгоград Арена» может получить контракт на возведение скандальной трассы17.10.2020 13:18
Общество 17.10.2020 13:18
В Волгограде назвали дату старта большой реконструкции линии скоростного трамвая17.10.2020 09:34
Общество 17.10.2020 09:34
«Везти вас некуда, мест нет»: 60-летнюю волгоградку с температурой под 40 оставили лечиться в общежитии16.10.2020 18:27
Общество 16.10.2020 18:27
«В ночное время мы не можем»: дорожники извинились за гигантские пробки под Волгоградом16.10.2020 17:37
Общество 16.10.2020 17:37
«Потерял 12 кг»: волгоградский борец за честные выборы попал с коронавирусом в госпиталь Минобороны16.10.2020 16:31
Общество 16.10.2020 16:31
Для дома-памятника в Волгограде изготовят по спецзаказу восемь уникальных лифтов16.10.2020 15:34
Общество 16.10.2020 15:34
Коронавирус перешел в контратаку в Волгоградской области16.10.2020 12:09
Общество 16.10.2020 12:09
В День рождения о «Котельниково – Земле Героев» сняли фильм16.10.2020 11:24
Общество 16.10.2020 11:24
Зараженная вирусом колбаса обнаружена в Волгоградской области16.10.2020 10:28
Общество 16.10.2020 10:28
В Волгоградской области сократилось количество пенсионеров16.10.2020 08:21
Общество 16.10.2020 08:21
До «Монолита»: скоростной трамвай в Волгограде переводят на сокращенный маршрут15.10.2020 19:34
Общество 15.10.2020 19:34
В 52 школах Волгоградской области выявили коронавирус15.10.2020 17:18
Общество 15.10.2020 17:18
Сахар и подсолнечное масло дорожают «семимильными шагами» в Волгоградской области15.10.2020 14:31
Общество 15.10.2020 14:31
«Мы стоим, рабочих нет»: водители нашли причину многокилометровых пробок под Волгоградом15.10.2020 13:28
Общество 15.10.2020 13:28
Три пенсионерки из Волгоградской области не пережили коронавирусную инфекцию15.10.2020 13:09
Общество 15.10.2020 13:09
Реклама