Общество

В Волгограде продукты и полуфабрикаты для школьного питания готовятся на высокотехнологичном оборудовании

Общество 17.10.2020 09:26 Новости компаний
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17.10.2020 09:26 Новости компаний


Порядка 200 образцов современного оборудования представлено на комбинате готового питания компании “Виво маркет”.  Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, на сегодняшний день - это одно из самых больших и высокотехнологичных производств в ЮФО, которое располагается на площади 6,5 тысячи квадратных метров. 
Фабрика состоит из 3 блоков: цехов по производству полуфабрикатов (овощных, мясных, рыбных, цех по обработке яйца); распределительного центра, включающего в себя зону приемку и отгрузки продукции, складские и холодильные камеры, цех фасовки сырья;  цеха по производству продукции различной степени готовности. Настоящая гордость технологов комбината - шкаф шокового охлаждения. 
Профессионалы шутят, что использовать в работе шокер, это то же самое, что для автолюбителя прокатиться на машине премиум-класса - от удовольствия захватывает дух. И по стоимости одна установка сопоставима с дорогим авто. Всего на фабрике 4 таких шкафа.
Шкаф шокового охлаждения многофункционален. Он может замораживать и размораживать, раcстаивать тесто, пастеризовать, использовать несколько циклов режима нагревания. Но основное предназначение устройства все же охлаждение и заморозка продуктов. Список наименований достигает 90 позиций: мясо, овощи, фрукты, рыба, мороженое, соусы, хлеб и булочки, супы, готовые вторые блюда и картофель, тесто и т.д. Для каждого блюда подбирается оптимальный режим и температура замораживания, хранения и разморозки. Тепло из продуктов или блюд выводится мгновенно. Это позволяет сохранить максимально свежий вид продукта, его вкусовые и внешние качества.

Очень интересная функция - расстойка теста – осуществляется с помощью специально заданной программы. Устанавливаются время и температура, больше всего подходящие для естественного брожения. В итоге тесто равномерно поднимается, получается пышным и вкусным. Приготовленные из такого теста пироги и булочки получаются пышными и мягкими. Кроме того, шоковая заморозка гарантирует сохранение всех полезных свойств продуктов, их консистенции и витаминов. 
«Мы не раз говорили о том, что главное требование к любому комбинату питания - это обеспечение пищевой безопасности. Так вот, технические возможности шкафа шоковой заморозки позволяют обеззараживать даже самые труднодоступные места, удалять неприятные запахи и уничтожать бактерии», - отмечают в компании.
Два из четырех шокеров установлены в универсальном цехе по производству готового продукта. Этот цех также интересен тем, что он может быть переориентирован под запрос заказчика в считанные часы.  Универсальная система канализационных трапов, электроснабжения, водоснабжения, передвижное оборудование - все это позволяет создавать новые технологические линии в зависимости от потребности рынка и клиента.
Тестомесильные машины, миксеры, тестораскаточные машины, круассаноматы, многофункциональные электросковороды, пароконвектоматы, камеры шокового охлаждения - всего порядка 200 образцов оборудования в распоряжении специалистов комбината ежедневно. 
 
Более 45% от общей площади производства занимают холодильные камеры. Они оснащены централизованной системой управления и мониторинга температурных режимов для каждой категории продукта, а также автоматизированной системой контроля сроков его годности и ротации. 
Благодаря такому оборудованию комбинат обеспечивает социальные объекты продуктами высокой степени готовности, единого стандарта качества, которые изготовлены в соответствии с требованиями безопасности, включая санитарно - эпидемиологические и ветеринарные нормы.

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