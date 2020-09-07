Еще два многоквартирных дома снесут в Волгограде

Общество 07.09.2020 11:39
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07.09.2020 11:39
Два многоквартирных дома в Тракторозаводском районе Волгограда признаны аварийными и подлежащими сносу. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в инспекции госжилнадзора, плачевное состояние домов №3 и №4 по улице Мукачевской подтвердила межведомственная комиссия. В результате инженерных изысканий было выявлено наличие многочисленных трещин, повреждений конструктивных элементов указанных зданий. На комиссии было отмечено, что такие повреждения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью проживающих в них граждан.
В Тракторозаводском районе Волгограда много ветхого и аварийного жилого фонда. Подлежащие сносу дома на Мукачевской - двухэтажные. Они были построены 60 лет назад. Ветхие строения входили в региональную программу капитального ремонта жилых домов, однако предстоящий ремонт был признан нецелесообразным.
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